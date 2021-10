Fao Schwarz: a Milano il primo store europeo

In seguito a un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group e ThreeSixty Group, Fao Schwarz sbarca in Europa con un primo punto di vendita realizzato a Milano, in Piazza Cordusio (via Orefici 15).

“L’ingresso di Fao Schwarz darà un’ulteriore accelerazione alla strategia di sviluppo che vede Prénatal Retail Group determinata ad accrescere la propria autorevolezza e consolidare la leadership, costruita con Toys Center e King Jouet, nel settore dei giocattoli in Italia e in Europa” dichiara Amedeo Giustini, Ad di Prénatal Retail Group.

"Quella di Milano è un’apertura importante, resa possibile dalla partnership con Prénatal Retail Group con cui abbiamo condiviso un proficuo e continuo scambio di expertise e know how” aggiunge Megan Wycoff, senior director international business development,

sales and licensing ThreeSixty Group.

Il punto di vendita di Milano

Lo store occupa un'area di 600 mq estesi su tre livelli. Al piano terra spazio al mondo dell'insegna con l’iconica Clock Tower ad ingresso di negozio che, allo scoccare di ogni ora, si attiva diffondendo le note della canzone Fao Schwarz, al posto dei classici rintocchi. Ogni 15 minuti una delle facce del quadrante dell’orologio si anima con effetti multimediali. Alla base della Torre è disponibile un gioco dedicato ai più piccoli che si possono cimentare in sfide divertenti.

Al primo piano è predisposto un allestimento con i classici ballon Fao Schwarz, con mongolfiere di varie dimensioni. In questo spazio, sono disponibili oltre ai giocattoli anche esperienze personalizzate. In assortimento si trovano tutte le componenti delle racing car, uno spazio Sharper Image con demo di auto e animali radiocomandati e droni e una mega pista Gravitrax Ravensburger con dimostratore e gioco e tavoli di giochi scientifici a marchio Discovery #Mindblown.

Al piano meno uno, infine, gli extra large, maghi, supereroi. L’attrazione di questa area è certamente l’iconico Dance-on-Piano in dimensioni extra large per divertirsi ballando a tempo di musica sui mega tasti.

Per offrire ai clienti un'esperienza immersiva, sono previsti anche show di magia. Un corner specifico è invece dedicato a Harry Potter con un’ambientazione che ripropone il treno per Hogwarts e il binario 9 ¾. Quest'ultima è un’esclusiva assoluta di Milano.

Agli amanti delle Barbie è dedicato il servizio Barbie Style by You, in esclusiva europea, che consente di adattare vestiti e accessori. Presenti anche il corner Bunnies by the Bay dotato di una macchina da cucine e staff dedicato per poter personalizzare copertine, cappellini e altri accessori con il ricamo del proprio nome; lo spazio Sylvanian Families dove, grazie ad uno schermo interattivo, sarà possibile scattare una foto, personalizzarla con i personaggi del marchio e inviarsela via e-mail.

Ai più piccoli sono dedicati gli spazi dei personaggi di Paw Patrol con una grande macchina Paw Patroller sulla quale potranno salire, e Edu4you di Chicco, la linea di prodotti prescolari con metodo montessoriano e un’intera gamma di prodotti eco-friendly.

Un corner dedicato anche a Wood ‘n Play, la linea di prodotti in legno. In ottica di sperimentazione, la catena propone anche uno schermo interattivo touchscreen con giochi e trivial per gli appassionati del mondo Disney e Marvel.