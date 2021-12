La verifica è stata effettuata, sulla base dell’International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000, dalla società di revisione indipendente BDO Italia Spa, tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e di consulenza aziendale in Italia e nel mondo. BDO Italia ha emesso la propria relazione di revisione in data 19 ottobre 2021.

Gli indicatori del Bilancio di Sostenibilità di Farchioni raccontano un forte impegno per la tutela dell’ambiente, per la promozione della qualità e per la crescita economica della propria comunità.

Grande attenzione per la biodiversità. Tra olivi, viti e rimboschimenti, Farchioni ha messo a dimora 985.378 piante - delle quali 124.640 solo nel 2020 - con la prospettiva di aumentare ulteriormente le unità nel corso del 2021. Nel 2020 l’azienda ha potuto contare su 661 ettari di oliveto a conduzione biologica. Nell’oliveto di Tuscania nel Lazio si pratica l’agricoltura biodinamica.

Il valore economico totale distribuito dal Gruppo a fornitori, personale, finanziatori, pubbliche amministrazioni e comunità locale è pari a quasi 126 milioni di euro (su 134 milioni e mezzo di valore economico generato). Quasi il 60% di questo investimento rimane in Italia: prevalentemente in Umbria, Puglia, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna.

L’eccellenza dei prodotti è un imperativo dell’azienda: ben 50 premi internazionali - non solo per l’olio, ma anche per la birra e il vino - testimoniano quanto la qualità del prodotto finale che arriva sulla tavola del consumatore sia un obiettivo cardine del Gruppo.

Grande attenzione, infine, per l’ambiente e l’economia circolare: una parte dei prodotti - in particolare olio e birra - è conservata in bottiglie di vetro interamente riciclato. Per l’azienda l’utilizzo di materiali riciclati, la riduzione delle quantità di materiale e l’introduzione di nuovi materiali sono gli elementi cardine per la progressiva riduzione dell’impatto ecologico.

“Soddisfare i fabbisogni presenti senza compromettere quelli futuri, utilizzando con la massima efficienza tutte le risorse che la natura mette a disposizione, a partire dalla terra e lungo tutto il ciclo di vita degli alimenti che produciamo, creando valore e mettendo al centro la qualità dei prodotti ed il benessere delle persone” . Questa è la ‘Sostenibilità Contadina’ di Farchioni spiegata da Marco e Giampaolo, fratelli e manager dell’azienda.

Non è un caso, dunque, che Farchioni Olii Spa, azienda olearia umbra e primo produttore di olio extra vergine di oliva in Italia, sia la prima azienda olearia in questo mercato ad avere realizzato il proprio Bilancio di Sostenibilità in conformità ai Global Reporting Initiative Reporting Standards definiti dal GRI – Global Reporting Initiative.

Per maggiori informazioni: https://farchioni1780.com/sostenibilita/