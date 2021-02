Fatti catturare dalle nuove tavolette di cioccolato M&M’s!

Breaking news: è arrivata nel mondo Mars una vera e propria rivoluzione! Da fine agosto hanno fatto infatti il loro ingresso, sul canale travel e successivamente in GDO, le nuovissime tavolette di cioccolato M&M’s®.

Ciascuna - con cioccolato di altissima qualità - racchiude le celebri lenti colorate M&M’s® ed è disponibile in quattro gustosissime varianti, pronte a catturare tutti i palati: arachidi (165 gr), nocciole (165 gr), riso soffiato (150 gr) e choco (165 gr).

A febbraio è stato inoltre lanciato anche il formato mini nelle varianti arachidi e riso soffiato, rispettivamente da 34 e 31 grammi, anche per i canali impulso e vending.

Con le nuove tavolette di cioccolato M&M’s, tra i primi brand di cioccolato al mondo, è entrato a pieno titolo nel primo segmento del mercato del cioccolato per volume, spazio a scaffale e penetrazione, quello delle tavolette, portando tutto il colore e l’allegria che da sempre lo caratterizzano. Una scelta epocale per Mars che amplia così il suo raggio d’azione, con un nuovo prodotto irrinunciabile in tutti i momenti di condivisione e in linea con il suo purpose “Better moments make the world smile”.

Incentrato su una forte campagna digitale, il nuovo prodotto è stato lanciato da uno spot di grande successo, già diffuso negli Stati Uniti e in UK. Lo spot è andato in onda da ottobre con una campagna online video e sarà in Tv fino a fine febbraio.

Scoprilo al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=YIqd_4HD9gU

Tra novembre e dicembre 2020 sono stati inoltre coinvolti diversi noti influencer che hanno creato contenuti ingaggianti sui social.

In Italia le tavolette hanno fin da subito raggiunto risultati straordinari, guidando la crescita della partizione al latte nei primi 3 mesi dal lancio*.

Goditi il cioccolato con tutto il divertimento di M&M’s®: un connubio che assicurerà, fin dal primo morso, un'esplosione di croccantezza, colore e vendite! Fatti catturare anche tu!

*nei primi 3 mesi dal lancio le tavolette M&M’s contribuiscono al 61% alla crescita della partizione al latte. Fonte: Nielsen Scantack IT HYI+SUP+SS P10-P12 2020.