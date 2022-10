Federica Pellegrini firma due pack delle nuove Zuppe fresche OrtoRomi

Federica Pellegrini, testimonial del brand OrtoRomi, firma due delle referenze più apprezzate dal mercato: Cicoria e Patate (310 g) e Fave e Piselli (310 g)

L’operazione rientra nella campagna 2022, denominata “OrtoRomi, la mia scelta di benessere” che sta proseguendo con successo su tutti i canali coinvolti: radio, tv, social media, media tradizionali e punti vendita.

Restyling grafico per l’intera linea delle Zuppe

Le Zuppe fresche OrtoRomi per l’autunno si presentano con una grafica rinnovata volta a enfatizzare i plus di prodotto (es. 100% vegetale, con olio extra vergine di oliva, pronta in pochi minuti) e che vede la presenza esclusiva del brand OrtoRomi in una posizione e in un formato altamente visibili.

Per chi ricerca gusto e praticità, senza rinunciare al benessere

L’offerta comprende alcune delle ricette più classiche della tradizione italiana ed altre più innovative rivisitate in chiave moderna: per rispondere alle diverse esigenze di un mercato sempre più attento al benessere, ma al contempo interessato a trovare soluzioni gustose, varie e pronte al consumo. Adatte anche ai vegani (ad eccezione delle vellutate).

In un assortimento ampio e vario

Oltre a Cicoria e Patate e Fave e Piselli, l’assortimento comprende: Scarola e Fagioli, Zuppa Pugliese, Zuppa di Carciofi, Zuppa Toscana, Minestrone Leguminoso, Minestrone di Verdure, Passato di Verdure, Passato di Zucca e Carote, Vellutata di Bieta e Cavolfiore, Vellutata di Funghi misti e Porcini e Vellutata Fagioli e Radicchio.

100% naturali, con materie prime di alta qualità

Le nuove zuppe OrtoRomi hanno un’etichetta corta che incontra il favore del consumatore di oggi: sono infatti formulate con verdure selezionate, provenienti da filiera controllata, altri pochi ingredienti di alta qualità, quali l’olio extra vergine di oliva e sono prive di glutammato e conservanti: per un pasto gustoso, sano ed equilibrato.

Pronte in pochi minuti, in pack sostenibili

Disponibili in vassoi microondabili dotati di pellicola easy peel, sono pronte in pochi minuti: si riscaldano infatti per 5 minuti in pentola o per 4 minuti in forno a microonde a 900 w. La confezione è in plastica 100% riciclabile; le indicazioni sul corretto smaltimento sono presenti sul retro della confezione.

Federica Pellegrini, testimonial anche di Insalate ed Estratti

L’immagine di Federica Pellegrini sarà visibile anche sui pack di una selezione di Insalate: Cavolo Cappuccio da 200g, Cuore di Scarola da 175g, Radicchio Rosso da 175g, Cuore di Iceberg da 250g, Vivace da 200g. Ed è presente sul collarino degli Estratti di Frutta e verdura.

OrtoRomi, Soci Della Natura

OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, garantendo tracciabilità e trasparenza. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della GDO con il marchio OrtoRomi, offre soluzioni di alta qualità, pratiche, sicure e sostenibili.

Per saperne di più: https://bit.ly/3C5BVQf