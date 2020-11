Piazza Piemonte raggiunge i lettori anche a casa grazie alla consulenza di un libraio specializzato con cui dialogare direttamente via Facebook e Whatsapp o, in alternativa, prenotando un appuntamento in store attraverso il sito lafeltrinelli.it o l’app laFeltrinelli.

Il servizio Whatsapp, abilitato anche in altre 50 librerie in tutto il Paese, consente ai lettori di contattare il punto di vendita più vicino e verificare in 15 minuti la disponibilità dei titoli, scegliendo se ritirarli in negozio o riceverli a casa: la grande innovazione di servizio multicanale resa possibile dall’integrazione tra la rete di librerie e i nostri canali di e-commerce.

Anche l’esperienza di acquisto è all’insegna del digitale attraverso quattro modalità di pagamento: le casse tradizionali, i pagamenti in mobilità gestiti via Pos direttamente dai librai dislocati nelle diverse aree dello store, lo scan&go tramite l’app laFeltrinelli sul device del cliente o il servizio di self checkout che snellisce le code all’interno del punto vendita.

"Piazza Piemonte è un’evoluzione del nostro saper fare librerie -spiega Alberto Rivolta, amministratore delegato di Librerie Feltrinelli: una piattaforma aperta che cresce in modo uniforme ai contenuti che ospita, siano essi editoriali, esperienziali, formativi, di incontro e di socialità. Quando abbiamo immaginato come sarebbe stata, avevamo in mente una libreria libera, dove il visitatore potesse muoversi secondo le proprie passioni, in un viaggio che comincia a casa e atterra in libreria, o che al contrario inizia in libreria e accompagna il lettore fino a casa".

Una sinergia, quella tra online e offline, sulla quale il Gruppo ha investito negli ultimi tre anni, con la creazione del primo grande polo eCommerce in Italia costituito da lafeltrinelli.it, IBS.it e Libraccio.it.