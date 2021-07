Fiera Milano mette in pista la filiera globale per la ripresa

Dal 22 al 26 ottobre a Milano le strade del food & beverage, dell’horeca e del fuoricasa si incontrano. Fiera Milano unisce in sinergia le manifestazioni Tuttofood e Host Milano per mettere in pista un magnete da 1.800 espositori, di valenza internazionale (provenienza da 40 nazioni), per un panorama completo di filiere verticali quanto sinergiche.

L'obiettivo è costruire una ripresa più solida. Secondo il Food Industry Monitor realizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con Ceresio Investors, insieme, l’alimentare e il food equipment faranno segnare una crescita prospettica di circa il 6% sia nel 2021 sia nel 2022. E segnali positivi arrivano dall’export, per il quale si prevede un incremento medio del 3% l’anno nel biennio.

Polo internazionale

Tra le due manifestazioni, un palinsesto di oltre 1.000 eventi con contenuti e relatori di profilo. Spiccano Retail Plaza a Tuttofood e Smart Label Innovation Award a HostMilano. Sotto lo stesso tetto viene espresso il concetto di “filiera totale” – dal semilavorato alla trasformazione e l’equipment, fino alle occasioni di acquisto nella gdo, tenendo sott'occhio gli stili di consumo nel fuoricasa, con un panorama senza confronti di catene del valore interconnesse tra loro, alcune delle quali approfondite in verticale nella loro completezza, proprio nel periodo dell’anno in cui l’impulso verso una nuova crescita sarà più intenso, coincidendo con un incremento del pil che per l’Italia anche gli analisti più prudenti stimano superiore al 5%.

“Tuttofood e Host hanno l’opportunità di diventare un hub non solo italiano, ma europeo di alcune filiere industriali” afferma Luca Palermo, AD e DG di Fiera Milano, durante la presentazione dell'evento di ottobre. “Le due manifestazione rappresentano due settori trainanti che si confermano motore dell’economia. E soprattutto saranno in presenza”.

“Milano ha la capacità - ha aggiunto Palermo - di attrarre filiere fondamentali del Made in Italy e Tuttofood puo' diventare un 'champion' della filiera agroalimentare e attrarre visitatori, nazionali e internazionali. Host già lo è, unico appuntamento a livello internazionale. La sfida è quella di far sì che i nostri imprenditori vengano a Milano e vadano un po' meno alle fiere estere perché qui trovano opportunità di internazionalizzazione”.

Retail Plaza

Retail Plaza intende essere l’evento di riferimento per la gdo, in partnership con Retail Institute Italy. Verranno presentati tra gli altri dei focus su Luxury & Curation, la crescita del Food Delivery e del Last Mile e i servizi sempre più personalizzati nel Retail omnicanale del futuro, fino alla sostenibilità e le evoluzioni digitali del marketing e della Grocery transformation, anche attraverso buone pratiche e conversazioni con i top manager. Fiore all’occhiello di HostMilano sarà invece Smart Label - Host Innovation Award (79 quest’anno le candidature presentate) organizzato da Fiera Milano e HostMilano in collaborazione con POLI.Design Consorzio del Politecnico di Milano, con il patrocinio di ADI - Associazione Italiana per il Disegno Industriale, e che sarà completato dai Digital Talks, seminari di approfondimento sempre in collaborazione con POLI.design e rivolti ad architetti ed esperti.

La collaborazione con Ice

L'evento è destinato a fornire un’esperienza di visita completa, grazie alla costante collaborazione tra Fiera Milano e Ice non solo nello scouting, ma anche nel mantenere e incrementare la relazione tra domanda e offerta. A completare la panoramica sarà la compresenza anche con MEAT-TECH, la manifestazione dedicata alle soluzioni e tecnologie per il Meat e Ready Meal. Un’attenzione particolare verrà rivolta al tema della sicurezza per tutti gli stakeholder presenti in manifestazione, garantita attraverso l’apposito protocollo Safe Together sviluppato da Fiera Milano, che ha già consentito di tenere con successo diverse manifestazioni in presenza.

Da segnalare anche Eat Nordic, spazio espositivo collettivo a rappresentanza del Nord Europa.