Filiera Qualità Carrefour: accordo di produzione con Parmigiano Reggiano

Produzione etica e sostenibile, attenta al benessere animale e alle buone pratiche di allevamento, al rispetto dell’ambiente. Su questi presupposti si sviluppa la linea Filiera Qualità Carrefour che intende valorizzare il settore agroalimentare italiano e i territori che lo esprimono. Carrefour amplia la linea e firma un accordo, in occasione del Salone Carrefour 2021, l’annuale appuntamento di confronto fra i punti di vendita Carrefour Italia (diretti e franchising), distribuiti su tutto il territorio nazionale, e gli oltre 160 fornitori. L'evento, durante il quale vengono esposti i nuovi assortimenti, è funzionale ad attivare e ideare soluzioni per la crescita e per la strategia futura. Ma è anche una vetrina per piccoli e grandi produttori locali. In questo contesto si inserisce la firma dell'accordo di produzione del Parmigiano Reggiano Dop Filiera Qualità, firmato dal ceo di Carrefour Italia, Christophe Rabatel, e da Gilles Ballot, direttore merci, marketing e eCommerce di Carrefour Italia, insieme al direttore generale di Ferrari Formaggi, Massimo Estrinelli, e l’allevatore Sergio Ancellotti dell’Azienda agricola Fratelli Ancellotti.

“Il Salone, l’evento per noi più importante dell’anno, sintetizza al meglio il nostro approccio verso i fornitori e soprattutto verso le tradizioni enogastronomiche che l’Italia e i suoi territori offrono -afferma Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia-. La valorizzazione dei localismi è per noi un elemento strategico fondamentale, che si declina da oltre vent’anni nella nostra Linea Filiera Qualità Carrefour, che oggi conta oltre 9.000 fornitori locali. Proseguire l’ampliamento di questa linea, con il Parmigiano Reggiano dop, dimostra la nostra volontà di continuare ad investire nell’eccellenze Made in Italy e conferma il ruolo che la grande distribuzione ha nell’unire l’intera filiera sotto obiettivi etici e Italy".

Il Salone Carrefour 2021

La manifestazione ha visto la presenza di oltre 700 prodotti a marchio Carrefour e altrettanti a marca nazionale, divisi per segmenti, con un’area dedicata alle eccellenze regionali e un corner per i prodotti biologici. Spazio anche all'eCommerce, ai prodotti freschi e ai relativi format ma anche alle aree dedicate alla CSR, alla qualità, alla sicurezza e alla formazione.