FLEXICART trolley spesa di Bizzarri – benefici nella GDO, utilissimo in casa

Flexicart® è un innovativo brevetto con il quale la Bizzarri Srl ha inaugurato una nuova filosofia nel panorama dei cesti spesa, progettando il primo trolley monoscocca.

Un progetto nato nel 2010, Flexicart rappresenta esperienza ed eccellenza, come confermano i riconoscimenti nel campo del Design (Flexicart è inserito nel catalogo ADI DESIGN INDEX 2014) insieme alla sua presenza in importanti realtà commerciali italiane e internazionali del retail.

Risultato di un intenso lavoro di ricerca e progettazione che oggi rende Flexicart un prodotto esportato nel mondo e in grado di coniugare l’alta qualità del Made in Italy con un prezzo altamente competitivo.

Capace e resistente come un carrello, al prezzo di un trolley in plastica, non necessita di manutenzione, riducendo considerevolmente il numero dei pezzi da sostituire nel tempo. L’assenza di viti, anche nelle ruote, la particolarità dell’essere monoscocca con manico integrato, oltre che monocolore, consentono un riciclo del suo materiale pari al 100%.

Il progetto e la produzione interamente Made in Italy, le sue caratteristiche ergonomiche, la gradevolezza del design e la possibilità di personalizzazione consentono di inserire il trolley spesa Flexicart in diversi ambiti di utilizzo, garantendo resistenza, comodità e sicurezza in ogni contesto (Food, Fai da te, Abbigliamento, Giocattoli, e con la linea “Flexicart Family”, anche nelle vostre case).

Nella linea “cesti spesa” della Bizzarri, oltre al Flexicart monoscocca, troviamo altri prodotti rivoluzionari come:

CARTUP – elevatore per trolley spesa. Un dispositivo compatto ed universale, che posizionato alla casse solleva il trolley con il suo carico per agevolare l’operazione di scaricamento della merce. Al beneficio immediato della comodità per il cliente si aggiunge la velocizzazione del check-out e la fidelizzazione dell’utente.

FIDOCART – trolley spesa ad alta manovrabilità grazie ad un sistema di ruote a croce e spunti ergonomici del suo progetto.

Per informazioni: www.bizzarrisrl.com