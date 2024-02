Fondazione MyFamily regala gioia con la Pet Therapy

Fondazione MyFamily si impegna nella Pet Therapy, volta a promuovere iniziative benefiche per bambini e animali domestici

MyFamily è l’azienda di Valenza che prende le mosse dalla tradizione manifatturiera orafa con il fine di produrre accessori per i pet di migliore qualità. Ancor prima della nascita della Fondazione MyFamily, l’azienda si è impegnata nella promozione e nella realizzazione di iniziative di beneficenza rivolte a bambini e animali domestici. Con il fine di incrementare l’impegno benefico, nasce l’esigenza di una fondazione no profit: Fondazione MyFamily si presenta quindi come un ente senza scopo di lucro che può coinvolgere chiunque sente di voler contribuire alla causa, con la speranza di donare gioia e serenità a bambini e pet che vivono in condizioni svantaggiate.

Proseguendo su questa linea, Fondazione MyFamily promuove un nuovo progetto che vede la collaborazione con il Centro Pet Therapy Bimba, con il fine di coniugare l’amore per gli animali con quello per i bambini. L’iniziativa prevede una serie di sedute di pet therapy presso il Piccolo Cottolengo Don Orione di Tortona, per portare a chi dovrà affrontare momenti difficili la giusta dose di allegria e felicità che solo gli animali possono donare.

All’interno del programma dell’iniziativa sono incluse “Attività Assistite con Animali” (AAA), cioè interventi ludico-ricreativi e di socializzazione finalizzati all’incoraggiamento, alla partecipazione attiva e alla cura di disturbi della sfera neuro e psicomotoria. Non solo, ma con questo progetto viene coinvolto anche il piano relazionale, avente quindi come destinatario persone con patologie psichiche, sensoriali o di qualunque altra origine.

L’obiettivo del progetto è la promozione delle interazioni uomo-animale. Infatti, come dimostrano studi scientifici, la semplice presenza, nonché l’affetto di un animale domestico, aiuta a combattere solitudine e depressione, contribuendo pertanto a migliorare l’umore, l’autostima e ad attenuare disturbi comportamentali come stati d’ansia prolungati.

L’iniziativa dell’azienda piemontese si pone come un importante tassello da aggiungere all’attività benefica di MyFamily, a conferma della mission dell’azienda volta ad aiutare chiunque vive momenti difficili, con il fine di donare spensieratezza e contribuendo, anche solo in minima parte, al benessere delle persone ma anche degli animali coinvolti.