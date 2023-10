foodspring: un pop-up esperienziale per wellbeing e benessere

Un temporary store esperienziale, aperto per due week end di ottobre, con incontri con nutrizionisti, sportivi, esperti di settore per fornire informazioni su nuovi prodotti e un approccio globale al benessere che comprende un’alimentazione sana e la pratica sport e: questa l’attività che foodspring, società attiva nella fitness nutrition, ha previsto a Milano (presso Spazio36) per esprimere la filosofia dell’azienda ben rappresentata dalla campagna “Feed your Fit”.

“Abbiamo deciso di aprire questo spazio a Milano per potere condividere la nostra filosofia del benessere, che inserisce l’alimentazione nella cura più ampia di sé e che guarda alla salute psico-fisica -afferma Giulia Valbonesi, Brand Activation Manager di foodspring Italia e Spagna-. In questo modo vogliamo rafforzare il nostro impegno in Italia e incontrare la nostra comunità di riferimento in un contesto piacevole e salutare”.

Per sottolineare i valori di riferimento di questa campagna, sono stati individuati due temi da sviluppare nel pop up store. In particolare, nel primo week end (20-22/10), il tema guida è stato Feed your Performance che ha previsto strutture ed elementi di design pensati per consentire agli ospiti di immergersi in un’esperienza di fitness soddisfacente, fra workout di gruppo in compagnia degli ambassador foodspring, running club, workshop di nutrizione sportiva con esperti del settore, sfide di fitness e regali a tema.

Il week end successivo, invece, si concentrerà sul tema Feed your Wellness, con attività in grado di abbracciare il benessere in senso più ampio. Oltre ad incontri con ambassador come Giulia Calcaterra, Giorgio Galbiati e Valerie Casto saranno organizzati workshop di intuitive eating, food photography, styling, lezioni di yoga, oltre a cooking class con Davide Campagna (Cotto al Dente) e face gym con esperti di bellezza. La campagna "Feed Your Fit" sarà live su Instagram e Facebook dove foodspring mostrerà i vantaggi dei prodotti attraverso contenuti educativi e motivazionali, attività nelle quali l’azienda sarà supportata dalla #foodspringfamily di influencer e atleti.

Nuovi prodotti

In entrambi i weekend, viene offerta la possibilità di gustare i prodotti foodspring testandone i benefici, grazie a una refuel station con un menu realizzato ad hoc e un corner & merchandise shop per acquistarli direttamente nello store.

In particolare, in questa occasione è possibile assaggiare l’ultimo prodotto di casa foodspring: si tratta di una nuova formula proteica, la Caseina Micellare, una proteina adatta per sostenere chi conduce uno stile di vita attivo e frenetico, con un’importante attività sportiva e il cui obiettivo è la crescita e il mantenimento della massa muscolare nelle ore notturne.

I prodotti foodspring sono presenti in farmacie, parafarmacie e insegne della gdo, con un'esposizione sia di tutti i prodotti insieme nella categoria degli alimenti sportivi sia come singole referenze nelle rispettive categorie di riferimento