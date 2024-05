Forte, resistente e comodo…

Cresce la richiesta di abbigliamento tecnico per l’extra lavoro. A Siferr, Dfl presenta le sneakers Partenope realizzate con U-Power

Negozi da sempre riservati ad una platea esclusivamente maschile e tecnica, le ferramenta oggi si stanno trasformando in vere e proprie “boutique”, dove la performance tecnica e la comodità dell’abbigliamento si uniscono con un gusto estetico più marcato e mainstream. Tanto che un acquisto su cinque di abbigliamento tecnico non è legato più a necessità lavorative, tra questi il 28% è effettuato da lavoratori che, per abitudine e comodità, scelgono di indossarlo anche nel tempo libero, mentre il restante 70% da una scelta di gusto e per gli utilizzi più svariati. Una tendenza che vede protagonista anche le donne che rappresentano ormai il 15% degli acquirenti del workwear per utilizzi extra-lavorativi.

Dfl in collaborazione con U-Power presenta: Partenope

È quanto emerge da un’indagine statistica condotta su oltre 300 punti vendita da Dfl Gruppo Lamura, tra i principali distributori di ferramenta in Italia, e realizzata in occasione del Siferr 2024, manifestazione fieristica di settore che si svolge a Napoli. In occasione dell’evento, Dfl ha presentato Partenope, la nuova sneakers bianca e azzurra, ispirata alla città e ai colori di Napoli e realizzata in edizione limitata, in partnership con U-Power. Un prodotto che vuole rappresentare il perfetto connubio tra mondo della moda e della ferramenta per soddisfare la nuova platea di clienti non più fatta solo di professionisti e lavoratori. Un boom quello della ricerca dell’abbigliamento in ferramenta nell’ultimo anno che molto deve alla contaminazione che da sempre contraddistingue il mondo della moda che, proprio sulle passerelle primavere-estate 2024, ha consacrato il workwear. Cargo pants, dettagli di antinfortunistica, grembiuli da artigiani e gilet da fotografo pieni di tasche, il tutto declinato su materiali tecnici, o anche semplicemente jeans o nylon sono stati tra i protagonisti delle sfilate.

U-Power vuole avvicinare mondo del lavoro a della moda

In questa ottica di contaminazione, negli ultimi anni U-Power, azienda italiana attiva nella commercializzazione di dispositivi di protezione individuale, è riuscita nell’intento di far evolvere l’anti-infortunistica e dar vita a un percorso che ha avvicinato sempre di più il mondo del lavoro a quello della moda. “Abbiamo voluto fortemente stringere questa collaborazione con un marchio di rilevanza nazionale come U-Power -dichiara Pasquale Lamura, presidente dell’omonimo gruppo e di Dfl.- La nostra missione non è quella di essere solo un distributore, ma anche un partner per clienti e fornitori, in grado di creare valore aggiunto. Le scarpe Partenope sono state realizzate in edizione limitata e le prenotazioni sono tantissime: sono soddisfatto, ed è solo l’inizio”. “La partnership con U-Power -conclude Pasquale Orlando, direttore marketing di Dfl/Gruppo Lamura-, è un riconoscimento al lavoro di squadra che abbiamo saputo costruire. Partenope è stata per noi molto più di un’operazione commerciale, è stata una storia da raccontare, far conoscere e riconoscere; sono convinto che questa possa essere un nuovo modo di collaborare in ambito distributivo”.