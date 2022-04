Frankly, primo trimestre “record” e nuove aperture previste

Frankly Bubble Tea, la prima catena italiana del tè con le bolle chiude il 1° trimestre 2022 con vendite in crescita del 15% rispetto al trimestre 2021

I risultati (1° trimestre 2022) di Frankly, la catena specializzata nel Bubble Tea, il tè con le bolle originario di Taiwan, sembra confermare il successo di questo nuovo format di ristorazione. Frankly registra un primo quarter 2022 con un aumento dei ricavi del +236% rispetto al primo trimestre 2021 e un fatturato "record" sul singolo mese ottenuto ripetutamente a gennaio, febbraio e marzo 2022. A trainare la crescita degli ultimi mesi anche l’apertura del Frankly Bubble Tea in Stazione Centrale a Milano, uno dei punti di vendita più performanti della catena: da quando è stato inaugurato, a fine gennaio, lo store registra una media di oltre 700 clienti serviti ogni giorno, con 21.000 drink nel primo mese di apertura. In generale, nei nove punti di vendita a Milano, Pavia, Bergamo, Torino e Bologna sono più di 3.000 gli avventori quotidiani del tè con le bolle.

“Si tratta di numeri mai raggiunti prima da Frankly e ci aspettiamo che crescano ancora in prospettiva –commenta Franco Borgonovo, co-fondatore di Frankly-. Entro fine anno, l’obiettivo è quello di superare i 4.000 clienti serviti ogni giorno. Rispetto alle previsioni siamo a +15% rispetto al budget e abbiamo una proiezione delle vendite full year 2022 che si avvicina ai 4 milioni di euro”.

Fra gli obiettivi di Frankly: consolidare la presenza in Italia con l’apertura di 24 nuovi punti di vendita nei prossimi 2 anni, e pianificare l’ingresso nel mercato europeo per diventarne punto di riferimento entro il 2025. Proprio per questo è partita, a inizio aprile, una campagna con l’obiettivo di raccogliere fino a un milione di euro su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per operazioni di equity crowdfunding che permette di investire nelle startup e Pmi italiane. Con le risorse raccolte, Frankly amplierà anche la squadra e svilupperà la digitalizzazione del business per creare di una base clienti (customer base) proprietaria e un sistema che vada a premiare i più fedeli.