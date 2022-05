L’organizzatore di Free From Functional Food & Health Ingredients Expo, la principale piattaforma europea per il settore free from, biologico, vegano, funzionale e degli ingredienti, che si terrà alla Fira di Barcellona dal 7-8 giugno 2022, ha svelato i primi dettagli sul programma di conferenze.

I tre temi chiave saranno: Free-From Retail, Vegan and Plant-Based e Supplier and Insights.

Free-From Retail

Il mercato free-from è in crescita e al centro dell’interesse dei canali di distribuzione. Secondo Mordor Intelligence, il mercato crescerà a un tasso (CAGR) del 9.5% tra il 2022 e il 2027, con i comparti del senza glutine e senza lattosio in forte aumento.

Molte sessioni saranno dedicate al ‘gluten-free’, con Cristóbal Pérez dell’Associazione Celiaci di Catalogna che terrà un convegno dal titolo "Spiga Sbarrata: i vantaggi della certificazione dei prodotti senza glutine" e Marta Delgado del Rio di Innova Market Insights che esaminerà il concetto di salute olistica, concentrandosi su "Cosa c’è di nuovo e Cosa verrà dopo?"

Vegan and Plant-Based

Secondo un recente rapporto di Statista, il settore alimentare globale vegetale esploderà nel prossimo decennio: 77,8 miliardi di dollari entro il 2025 ed è probabile che nel 2030 il mercato sarà più che raddoppiato.

Stephanie Jaczniakowska, della principale organizzazione internazionale di sensibilizzazione alimentare, ProVeg, parlerà di dieta flexitariana mentre Mathilde Alexandre, anche lei di ProVeg, discuterà delle dimensioni del mercato degli alimenti vegetali in Europa e di ciò che i consumatori cercano.

Supplier and Insights

Una serie di sessioni affronterà le tendenze del settore dalla prospettiva dei principali fornitori come l’intervento di Christian Weiten, Direttore Esecutivo, Xucker GmbH, che rivelerà come il marchio abbia trasformato snack sani con l'uso di xilitolo ed eritritolo.

Ronald Holman, Direttore della fiera, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di annunciare i primi dettagli del programma di conferenze 2022, creato pensando al settore e ai suoi comparti chiave che stanno vivendo una crescita esplosiva in tutto il mondo.”

Le registrazioni per Barcellona 2022 sono aperte.