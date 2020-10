FrescoFrigo: Giacomo Pastore è il nuovo Ad

La start up dell’healthy food rivede il suo management. Il fondatore di FrescoFrigo, Enrico Pandian lascia la carica di amministratore delegato, che sarà ricoperta da Giacomo Pastore, e assumerà quella di presidente. L'azienda guarda al futuro programmando lo sviluppo anche in terra d'oltralpe. Per affrontare, infatti, l'internazionalizzazione sta potenziando il suo management. Il ruolo del nuovo Ad sarà, infatti, orientato alla crescita nei mercati esteri. A riguardo Enrico Pandian chiarisce: “Dopo New York, Lisbona e Londra vogliamo continuare a volgere lo sguardo oltre frontiera”.

“Avere l'opportunità di entrare in questo mondo e guardare al futuro da una posizione privilegiata è per me un grande onore ed una importante responsabilità -dichiara Giacomo Pastore-. Gli obiettivi per il futuro sono assolutamente chiari: far crescere le performance economico-finanziarie dell'azienda, portando la nostra innovazione a riscrivere le regole della fruizione dei prodotti food di alta qualità, in un mondo sempre più connesso e dinamico. Grazie al lavoro di squadra sono sicuro che riusciremo a raggiungere traguardi importanti”.