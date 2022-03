Nel 2020 Menz&Gasser ha acquisito lo storico sito ex-Unilever di Sanguinetto, nel quale per quasi 70 anni sono stati sviluppati e realizzati prodotti salati, disidratati e non. L’acquisizione ha permesso di far convergere i valori di un’azienda innovativa e sostenibile come Menz&Gasser, con l’esperienza pluridecennale dello stabilimento. Quest’unione ha portato alla creazione di Synapsis®, un marchio nato per il mondo del salato che si caratterizza per innovazione, qualità dei prodotti e sostenibilità.

Il primo passo per lo sviluppo di Synapsis® è stata la formazione di un team di professionisti, che grazie a competenze specifiche, esperienze del mondo del dolce e del salato e un’attenta analisi delle tendenze di mercato, delle abitudini e dei bisogni più o meno latenti dei consumatori, elaborasse prodotti in grado di soddisfarli.

Frittatù è dunque il primo risultato di questo gruppo di lavoro a presentarsi sul mercato italiano. Frittatù – la frittata come la vuoi tu! – è una miscela di ingredienti di alta qualità, pensato per realizzare frittate gourmet in modo rapido e senza sporcare.

Frittatù intercetta e cavalca i trend del momento:

L’attenzione ad un’alimentazione sana e a prodotti dall’etichetta corta e pulita;

La riduzione del consumo della carne a favore di proteine alternative;

L’aumento negli ultimi 5 anni del consumo delle uova;

Il poco tempo a disposizione per cucinare, combinato comunque alla voglia di metterci del proprio;

La propensione diffusa tra i più giovani a provare qualcosa di innovativo, che reinventi la tradizione.

Frittatù è un prodotto innovativo ed unico sul mercato per la preparazione di frittate sane, gustose e soprattutto pronte in pochi minuti: è sufficiente sbattere 4 uova, aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e il contenuto della busta; lasciare reidratare per 5 minuti; versare in una padella calda con un filo d’olio, cuocere e… gustare!

La gamma prevede 4 ricette salate da consumarsi a pranzo e a cena (melanzane e peperoni rossi; spinaci e zucchine; funghi, curry e semi di chia; formaggio e tartufo) e 2 ricette dolci per merenda e colazione o come dessert a fine pasto (mela e lampone; cacao amaro).

Frittatù - pensato come prodotto attento alla sostenibilità – è confezionato in una pratica busta riciclabile nella carta.

Per maggiori informazioni: www.frittatu.it