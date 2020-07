Galbani e Naturizia propongono item in abbinamento

Avviata un’attività di co-marketing tra l’azienda Galbani e la società siciliana Almeda, che gestisce il brand Naturizia, accompagnata dal claim “In Sicilia c'è più gusto”.

Per questa collaborazione, Galbani ha scelto le Ciliegie Santa Lucia in pack da 150gr realizzate con latte 100% italiano, pensate per condire insalate ma anche antipasti, proposti nella confezione "apri e versa facile", mentre Almeda propone due linee Naturizia, destinate al canale retail siciliano: le ciotole con 6 referenze proposte in confezioni da 250gr, e le vaschette con 4 referenze in pack da 200gr.

“La Sicilia è un territorio a cui Galbani è particolarmente legata -spiega Mauro Frantellizzi, direttore marketing Galbani Formaggi- e come leader di mercato è importante offrire nuove soluzioni per essere sempre più vicini alle famiglie che ci scelgono ogni giorno. Le Ciliegie di Mozzarella Santa Lucia sono un prodotto particolarmente versatile, ideali per insalate fresche ed estive e ci è sembrato naturale affiancarci ad un produttore locale che, grazie alla sua vasta gamma di insalate, rappresenta il connubio perfetto con il nostro prodotto.”

“ Questa collaborazione ci inorgoglisce perché rappresenta la prima operazione di co-marketing per Galbani che evidentemente in noi ha riconosciuto gli stessi valori che animano i suoi brand .- spiega Edoardo Leone, Ceo di Almeda -. La nostra è una realtà ben consolidata e radicata nel canale distributivo siciliano. Lavoriamo da decenni sul territorio regionale indirizzando i nostri sforzi verso un consumatore che ama scegliere il meglio in tavola assicurando un prodotto pratico, rispettoso dell'ambiente e del territorio e soprattutto sano”.

Attività promozionali

Per promuovere questa sinergia, sono state programmate specifiche attività tra cui la presenza di stopper nei rispettivi banchi frigo dei supermercati, locandine e promo in volantino. Per stimolare la creatività dei consumatori invitati ad utilizzare i prodotti di entrambi i brand, le due aziende hanno inoltre promosso la collaborazione sui canali social con il supporto di utenti e food blogger e propongono diverse ricette, disponibili su questo sito, realizzate anche con prodotti simbolo dell'Isola. Questa operazione, infatti, ha l’obiettivo di stimolare la fantasia degli utenti dando loro la possibilità di esplorare nuove ed inedite vie del gusto.