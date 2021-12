Galbani in campo con il tiramisù solidale

Mascarpone Santa Lucia di Galbani come ingrediente primario per la realizzazione di un'iniziativa di solidarietà multipla, che ha visto il coinvolgimento simultaneo di otto differenti onlus. Titolo dell'evento svoltosi l'11 dicembre è stato un richiamo diretto alle intenzioni dell'iniziativa: “Il Tiramisù più buono d’Italia”.

Il mega dolce è stato prepararto dai volontari delle varie associazioni, all’interno del Villaggio delle Meraviglie di Milano, mentre lo sguardo professionale di Damiano Carrara ha dato il tocco pasticcere che serviva. Oltre che supervisore della ricetta, Damiano Carrara è anche ideatore dell’installazione con cui il “Tiramisù più buono d’Italia” è stato realizzato. Ne sono state distribuite duemila porzioni, per una raccolta di 30mila euro devoluti ora ai progetti di aiuto concreto sul territorio delle Onlus partecipanti: ADSINT, Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana, EMERGENCY, Legambiente, LILT, Centro Clinico NeMO e Vidas.

Si tratta di un’iniziativa che si inserisce all'interno dello storico impegno sociale di Galbani, in continuità con il progetto #Tiriamocisù, con cui un anno fa è stato dato sostegno alle persone in difficoltà durante la pandemia.

La giornata è stata realizzata in collaborazione con Officine Buone, Onlus con cui Galbani lavora da tempo.