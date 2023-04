Gallery. A Roma il primo concept store Treccani

Primo punto di vendita per Treccani all'interno di Palazzo Mattei di Paganica a Roma, sede dell'Istituto, con una proposta mirata che comprende tutte le produzioni dell'iconica enciclopedia

In unnico spazio, per la prima volta, sarà possibile trovare, consultare e acquistare tutte le produzioni dell’Istituto Treccani: dalla Grande Enciclopedia, gli Annuari e i Vocabolari, fino ai capolavori editoriali in edizione limitata delle Edizioni di Pregio (codici miniati, facsimili, riedizioni dei classici della letteratura, monografie dedicate ai grandi geni dell’arte), a cui si aggiungono le pubblicazioni e i multipli d’artista di Treccani Arte, il laboratorio creativo Bottega Treccani e gli oggetti di design frutto della collaborazione con artisti, artigiani e brand di fama internazionale (tra cui Stefano Boeri, Alessandro Mendini, Venini, Parmigiani Fleurier, Oscar Tusquets Blanca, Paolo Portoghesi).

Si tratta del primo concept store Treccani, realizzato a Roma, all’interno di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Istituto, in continuità con le zone espositive del piano terra e la Sala Igea, già location per eventi culturali aperti al pubblico. Lo spazio, esteso su una superficie di 70 mq, è stato concepito con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e

Paesaggio di Roma.

L'offerta

A disposizione dei clienti i progetti editoriali più innovativi e le ultime novità di Treccani tra cui il Vocabolario 2022, il primo a lemmatizzare aggettivi e nomi anche al femminile

promuovendo inclusività e parità di genere; Bergamo e Brescia, i primi due volumi della nuova collana dedicata alle capitali della cultura; Dentro Roma, un racconto fotografico che regala un’esperienza estetica della città di Roma attraverso la visione di Massimo Listri; le opere edite da Treccani Libri, la realtà editoriale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana che, con i suoi volumi di saggistica italiana e internazionale, ha portato Treccani per la

prima volta nelle librerie. Completano l'assortimento le penne da collezione realizzate in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, create in collaborazione con Stefano Boeri e prodotti di cartoleria. A breve saranno disponibili anche le prime copie del volume dedicato a Van Gogh.