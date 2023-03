Gallery. Aldi debutta a Venaria Reale (To)

Ventesimo punto di vendita in Piemonte per Aldi che apre a Venaria Reale (To) il suo primo discount nella cittadina sottolineando convenienza e localismi

Continua lo sviluppo di Aldi nell'area nordest del Paese. L'insegna (Aldi Sud) apre il suo primo punto di vendita a Venaria Reale (To), in Via Don Giovanni Sapino 117.

Le caratteristiche dello store

Si sviluppa su una superficie di oltre 850 mq

Rimane aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.

Dotato di un parcheggio gratuito interrato da 56 posti e 34 posti auto al piano terra e quattro colonnine (ciascuna può ricaricare due auto) per la ricarica elettrica con portata da 22KW

Sono 16 i lavoratori in organico.

Lo store concept

Come da consuetudine, l'area ortofrutta apre il percorso di acquisto e rappresenta un reparto strategico per l'insegna, incentrato su un ampio assortimento e cin un evidente impatto cromatico ad ingresso. Il discount è dotato di un’area verde pensile in copertura, è certificato con classe energetica A3 e dotato di impianti fotovoltaici di ultima generazione con portata da 48 kWp. In linea con la tradizione Aldi, propone speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali ben evidenziate da comunicazione interna.

L'assortimento

L'offerta è per l'80% made in Italy con l'obiettivo di valorizzare prodotti e produttori del territorio. Ne sono un esempio le circa 130 referenze di frutta e verdura e le 30 marche presenti in assortimento.

La rete Aldi

Con questa apertura, la rete Aldi conta 155 punti di vendita di cui 20 in Piemonte. In totale risultano 2.993 le persone impiegate.