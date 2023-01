I risultati di Aldi del 2022: traguardi e riconoscimenti

Il 2022 per Aldi, parte del Gruppo Aldi Sud, si chiude con un bilancio positivo che registra una presenza sul territorio nazionale con 150 punti di vendita

Una rete vendita più ampia e articolata, nuovi posti di lavoro e importanti riconoscimenti. Il 2022 per Aldi, parte del Gruppo Aldi Sud, si chiude con un bilancio positivo che registra una presenza sul territorio nazionale con 150 punti di vendita, presenti in sei regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna) e un organico di circa 3.000 collaboratori (+49% rispetto al 2020 e +23% rispetto al 2021) di 47 nazionalità differenti ai quali sono state erogate oltre 5.800 ore di formazione erogate da ALDI (+15% rispetto al 2021).

“L’Italia è un territorio chiave per il successo di Aldi e ci ha permesso di raggiungere risultati importanti a dispetto delle difficoltà degli ultimi anni, tra pandemia e scenari conflittuali tra Russia e Ucraina, aggravati dai rincari dei costi energetici e delle materie prime. Siamo lieti che la nostra presenza sul territorio possa rappresentare uno stimolo per il consumatore e un punto di riferimento affidabile per una spesa conveniente. L’attenzione alle esigenze dei clienti e le responsabilità a favore dell’ambiente ci guideranno anche nel 2023. Continueremo a consolidare la nostra offerta discount per essere punto di riferimento di qualità per i clienti italiani” afferma Michael Gscheidlinger, country managing director Italia di Aldi.

I riconoscimenti

Aldi ha ottenuto alcune certificazioni come per esempio la Most Attractive Employer 2022 di Universum e il Company for Generation Z di Radar Academy, che hanno premiato l'insegna per la sua capacità di attrarre talenti e per l’attenzione che riserva alle nuove generazioni.

Inoltre, la catena è stata premiata da Altroconsumo con il riconoscimento Salvaprezzo in Italia - Prodotti più economici.