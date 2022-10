Gallery. Aldi UK: il nuovo concept store green

Si diversifica l'offerta di Aldi nel Regno Unito dove il gruppo ha sperimentato un concept store sviluppato in ottica di sostenibilità

1 di 6

La rete in UK si sviluppa per Aldi in ottica di sostenibilità. Dopo aver sperimentato il format Local, raccontato in questo articolo, e il primo punto di vendita Shop&Go, l'insegna sperimenta un format, aperto alla Royal Leamington spa progettato per ridurre significativamente il consumo di carbonio, con materiali da costruzione sostenibili e modifiche al design che si stima riducano le emissioni di carbonio del ciclo di vita fino a due terzi. Il supermercato vuole anche essere un modello per i consumatori verso uno stile di vita sostenibilità orientato su riduzione, riutilizzo e riciclo. Per questo motivo, al suo interno saranno sviluppate attività utili a raggiungere questi obiettivi. "Ora più che mai, dobbiamo fare la nostra parte per l'ambiente e questo negozio ci offre la possibilità di esplorare facilmente nuove iniziative in negozio e design di negozi a basse emissioni di carbonio. Ci impegniamo a ridurre il nostro impatto ambientale in ogni modo possibile e continuiamo a esplorare nuove iniziative in ogni momento" afferma Giles Hurley, amministratore delegato di Aldi Regno Unito e Irlanda.

Lo store

Ad ingresso del punto di vendita è stata allestita una postazione per consentire ai clienti di riciclare gli articoli che non vengono raccolti dalle autorità locali. "Siamo il primo retailer del Regno Unito a provare un punto di riciclo per cialde di caffè e pacchetti di medicinali, accettando anche batterie, plastica morbida e imballaggi per cosmetici" sottolinea l'azienda.

Inoltre, si punterà su articoli senza imballaggio, articoli sfusi come frutta secca e caffè, da acquistare in sacchetti di carta certificati FSC gratuiti. A sostegno di questa mission, i consumatori potranno anche scegliere di utilizzare i propri contenitori.

Nella realizzazione del punto di vendita sono stati usati materiali sostenibili: dall'isolamento in fibra di legno, al calcestruzzo sostitutivo del cemento, alle colonne di illuminazione riciclate e all'asfalto a bassa temperatura, a un tetto verde parziale. A ciò si aggiunge l'installazione di pannelli solari e di porte di refrigerazione per ridurre il consumo energetico. Il parcheggio dispone di porte di ricarica per veicoli elettrici dedicate, con la volontà di ampliarne il numero in futuro, e molte postazioni per diversamente abili.