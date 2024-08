Gallery. Beauty Star rinnova la sua immagine

L'insegna propone un concept store con una rinnovata brand identity e suddiviso in tre macroaree con ledwall interattivi per potenziare la shopping experience

Un approccio omnicanale, schermi ledwall interattivi, layout e ambientazioni rinnovate. Beauty Star, insegna attiva con 67 profumerie in Nord Italia, propone una nuova brand identity nello store a Piove di Sacco (Pd).

"Il mondo delle profumerie si aggiorna di continuo e anche noi, che siamo stati sempre all’avanguardia, abbiamo sentito l’esigenza di evolverci ulteriormente -spiega Annalisa Celeghin, titolare col fratello Fabio del marchio Beauty Star-. Confermiamo così la nostra impronta iniziale che si è dimostrata vincente, quindi le ampie metrature e la possibilità per il cliente di muoversi a proprio agio. Però rinnoviamo il mall layout, con colori eleganti e che ci caratterizzano. Entriamo poi anche in una dimensione digitale, grazie ai nuovi spazi per i ledwall che interagiscono con le persone. Nello stesso tempo, prestiamo come sempre grande attenzione alla formazione del nostro personale, perché il fattore umano è sempre decisivo e il consumatore diventa sempre più preparato ed esigente, dobbiamo saper rispondere a qualsiasi sua richiesta".

Il punto di vendita

Il negozio si estende su una superficie di 177 mq

Conta in assortimento 4.000 referenze.

Caratterizzato dal colore corporate blu, il negozio si suddivide in tre aree principali: ingresso, area focus e area cassa. A dominare sono le tonalità chiare, con tocchi dorati nelle gondole dell’area focus. I mobili sono sospesi e incorniciati da lame di luce, mentre l’illuminazione è studiata appositamente per esaltare il fascino dei prodotti beauty. Ampio spazio è riservato a maxi schermi e ledwall, per offrire una customer experience immersiva.