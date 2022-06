Coin: le novità dello store di Como dopo il restyling

Prosegue il programma di rinnovamento di Coin che sta modificando i punti di vendita inserendo concept tematici e spazi più moderni con soluzioni di design

L'insegna sta uniformando la sua rete in linea con le ultime innovazioni già sperimentate in altri punti di vendita, come nel caso di Rimini. L'idea alla base di questo restyling è di proporre un percorso di acquisto in grado di potenziare la shopping experience con spazi tematici. Ne sono un esempio i corner Lifestyle Hub, l’area dedicata a innovazione ed esperienzialità lanciata da Coin nel 2021, e presente negli store di Milano V Giornate, Catania, Napoli, Rimini e Roma Cola di Rienzo; la Beauty Innovation con una selezione di brand di tendenza, green e sostenibili, e Coin Season, concept multicategory pensato per valorizzare i prodotti più accattivanti, nei momenti stagionali più significativi. Si partirà con il mondo mare per poi cambiare assortimento nel corso dei diversi periodi dell’anno per rispondere alle esigenze dei clienti.

Il Lifestyle Hub si trova al piano terra e comprende una novità, ossia la presenza della boutique beauty de il Riccio, con trattamenti haircare, manicure e no age. Il primo sarà dedicato all’uomo, la donna al secondo e terzo piano mentre al quarto piano ci sarà l’home decoration, con le proposte di Coincasa. Il punto di vendita, situato in via Pietro Boldoni, si sviluppa su un'area di 3.000 mq. Instore, l'insegna ha inserito soluzioni di design che rendono particolarmente distintivi e "instagrammabili" gli spazi espositivi.