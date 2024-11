Gallery. Df Sport Specialist di Desenzano del Garda (Bs) riapre

Dopo l'incendio del maggio 2023, il negozio Df Sport Speciailst di Desenzano del Garda (Bs) riapre con un format moderno suddiviso per discipline sportive

Lo storico punto di vendita DF Sport Specialist riapre dopo i lavori di restyling dopo l'incendio del maggio 2023 che aveva colpito parte del centro commerciale Le Vele, dove il negozio si trova.

“La riapertura del negozio di Desenzano rappresenta per noi non solo un ritorno, ma

un segnale di rinascita e vicinanza alla comunità -ha affermato Sergio Longoni,

fondatore di DF Sport Specialist-. Siamo orgogliosi di poter offrire nuovamente ai

nostri clienti un luogo dedicato allo sport, ricostruito con passione e attenzione ai

dettagli, pronti ad accompagnare gli sportivi di Desenzano e dei dintorni con prodotti

di qualità e un servizio attento.”

Il punto di vendita

Il negozio, situato in via Marconi a Desenzano del Garda (Bs), si sviluppa su una superficie di 2.500 mq

L'assortimento comprende oltre 50mila articoli

Conta in organico 30 collaboratori

Apre al pubblico da lunedì a domenica dalle 9 alle 20.

La ristrutturazione ha incluso non solo la riparazione dei danni, ma anche l'implementazione di un nuovo design che rispecchia il format moderno dell'insegna con una suddivisione delle aree dedicate alle varie discipline sportive per rendere semplice e intuitivo il percorso di acquisto. L'offerta, come da consuetudine, comprende item di abbigliamento, attrezzature e accessori.

L'esposizione si articola attraverso griglie espositive poste sia a livello perimetrale sia in aree centrali del punto di vendita, sia con i consueti espositori a più ripiani ma anche con teche per alcuni prodotti da valorizzare come nel caso delle racchette. Alcune aree si distinguono anche per una pavimentazione dedicata che differenzi gli spazi per le varie categorie e per i numerosi sport serviti nell'offerta.