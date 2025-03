Gallery. Doppietta di Doreca in Sardegna a Olbia e Cagliari

Doreca ridefinisce nei cash and carry di Olbia e Cagliari la sua offerta potenziandola rispetto al passato: oggi l'assortimento comprende oltre 10.000 item

Un'offerta decisamente ampia nei punti di vendita che Doreca ha inaugurato a Cagliari e

Olbia dove l'insegna ridefinisce l’esperienza d’acquisto per bar, ristoranti, hotel, stabilimenti balneari e catering. Sono oltre 10.000 le referenze tra vini, spirits, birre e soft drink che spaziano dai classici alle produzioni di nicchia, dalla carta vini di un ristorante stellato al beverage per i grandi eventi estivi. Tra queste ci sono anche 500 etichette di bollicine, tra champagne d’élite e i migliori spumanti italiani e un focus sui produttori locali, con una selezione esclusiva di vini e birre artigianali sarde. Gli store si trovano lungo l'Ex Strada Statale 131, al km 7, di Sestu (Ca) e in via Angola 2 a Olbia (Ss).

"Innovare il settore Ho.Re.Ca. significa superare i modelli tradizionali. Con la nostra strategia multicanale, offriamo ai clienti un’esperienza d’acquisto integrata e flessibile: dai Cash & Carry ai Doreca Store, dall’eCommerce con consegna in 24 ore fino ai key account specializzati nel segmento delle grandi strutture alberghiere e catene. Inoltre, a partire da aprile, le piattaforme di Olbia e Cagliari amplieranno i loro servizi, offrendo una soluzione logistica dedicata al rifornimento dei grossisti Food&Beverage dell’isola. Grazie a questa evoluzione, diventeranno il principale hub di distribuzione locale per le bevande, garantendo consegne più rapide e a costi inferiori rispetto ai competitor del continente.

Non vendiamo solo prodotti, ma costruiamo fiducia e valore per i nostri clienti" afferma Davide Maffei, head of multichannel sales development.