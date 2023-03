Gallery. End Clothing arriva in Italia: primo store a Milano

L'insegna propone a Milano, in via Mercanti 21, a due passi da piazza Cordusio, uno store sviluppato su tre livelli e su una superficie complessiva di 2.000 mq

Il flagship store realizzato nel capoluogo lombardo è il primo punto di vendita al di fuori dei confini del Regno Unito e per End Clothing rappresenta l'avvio di un percorso di sviluppo in Europa. L'insegna propone a Milano, in via Mercanti 21, a due passi da piazza Cordusio, uno store sviluppato su tre livelli e su una superficie complessiva di 2.000 mq. Sono diciassette le vetrine del Palazzo Venezia che affacciano sull'esterno. L'edificio, storicamente di proprietà di Generali Real Estate, è stato oggetto di lavori di riqualificazione in chiave retail.

L'offerta

L'assortimento propone una selezione di capi streetstyle in linea con la tradizione dell'insegna che alterna brand di lusso affermati a progetti emergenti. Ma c'è spazio anche per l’arredamento con proposte per la casa, aree riservate alla cucina, profumi e oggettistica.

Il format

Il negozio, progettato dall'azienda di design britannica Brinkworth, adotta uno stile minimal e futuristico in cui le esposizioni assumono un ruolo di primo piano. La versione milanese segue la visione degli store inglesi, e alterna il marmo e il legno unendo lo stile industriale al classico. I primi due piani sono dedicati all'abbigliamento e agli accessori maschili, tra capi sportivi e non, sneakers ricercate e con fasce di prezzo differenziate. L’ultimo piano è invece dedicato alla selezione femminile, che prevede accessori come occhiali da sole e designer bag, le sneakers e abiti. Per raccontare le sneakers instore si fa uso dei coffee-table books che non soltanto narrano la storia dei prodotti ma abbelliscono gli spazi interni.