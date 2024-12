Gallery. Esselunga sbarca a Treviglio (Bg)

Settimo superstore nel bergamasco per Esselunga che arriva a Treviglio con un punto di vendita in linea con la sua più attuale immagine

La presenza di Esselunga si rafforza in Lombardia con un superstore realizzato a Treviglio (Bg), situato in via Caravaggio, lungo la strada provinciale 11 di fronte all’ospedale cittadino. Con questo punto di vendita salgono a sette gli store nella provincia: oltre ai tre nel capoluogo sono attivi i superstore di Curno, Stezzano e Nembro.

Il punto di vendita

Si estende su un'area di 2.500 mq

L'assortimento comprende 15.000 referenze

Impiega 104 persone di cui 75 nuovi assunti del territorio

di cui 75 nuovi assunti del territorio Il superstore è dotato di un ampio parcheggio con 435 posti auto , oltre a un locker per il ritiro della spesa online.

, oltre a un locker per il ritiro della spesa online. Aperto ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.

Il locale sorge sull’area dell’ex hotel La Lepre, una struttura chiusa da circa 10 anni. Come da tradizione, la piazza dei freschi rappresenta il cuore dell'offerta con frutta e verdura sfusa e confezionata e i reparti assistiti di pesce, carne, gastronomia, panetteria e un'enoteca con oltre 800 etichette. Qui c'è un sommelier che guida i clienti nella scelta dei vini. Anche in questore superstore c'è l’offerta Elisenda, la linea di alta pasticceria realizzata in collaborazione con i fratelli Cerea del ristorante stellato Da Vittorio. Completa l'offerta il Bar Atlantic, 125° della catena, che dispone di una sala con 112 sedute a cui si aggiunge un dehor esterno con ulteriori 36 posti e un menu di piatti caldi e panineria, oltre ad aperitivi nella fascia serale.

I servizi

In barriera sono attive casse veloci dedicate al self-payment e al self check-out e il Presto Spesa, disponibile anche su app. I nuovi clienti hanno la possibilità di aderire al programma Fìdaty richiedendo direttamente in negozio, tramite un QR code, la card digitale gratuita e subito attiva.

Oltre al servizio eCommerce disponibile attraverso l’app e il sito esselungaacasa.it, per chi preferisce ordinare la spesa online e ritirarla in negozio già in giornata, nella fascia oraria prenotata, c’è il servizio gratuito Clicca e Vai Locker. Nel negozio è presente anche un ecocompattatore per la raccolta e il riciclo di bottiglie in plastica PET.