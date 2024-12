Esselunga propone il tram Elisenda con assaggi a bordo

Dal 12 al 18 dicembre sarà attivo un tram che viaggierà a Milano per offrire ai consumatori la possibilità di gustare i prodotti Elisenda

In occasione delle imminenti feste natalizie, Esselunga lancia un'attività di promozione dei prodotti Elisenda, marchio nato dalla collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio. Per le strade di Milano, infatti, viaggerà il tram dove sarà possibile provare e degustare i prodotti del brand. L'iniziativa si allinea a quanto già sperimentato con l'enoteca in passato, per la quale è stata adottata la stessa formula.

Il tram sarà attivo da giovedì 12 fino a mercoledì 18 dicembre alle 14, partirà da via Cantù e fino alle 20 offrirà agli ospiti viaggi di gusto della durata di circa 50 minuti ciascuno.

Elisenda

Oggi sono oltre 160 i negozi Esselunga che, all’interno di corner dedicati, ospitano la pasticceria Elisenda con un'offerta che comprende torte, pasticcini mignon e, in

occasione del Natale e della Pasqua, anche i tradizionali dolci delle ricorrenze come il panettone nelle versioni classico, al cioccolato, al marron glacè, la veneziana e il pandoro.