Gallery. Frolla Market: il supermercato inclusivo di Osimo (An)

Il format premium Il buongustaio di Osimo (An), lanciato da Coal (VéGé), diventa Frolla Market, spazio inclusivo con ragazzi disabili

Dalla sinergia tra due cooperative, Frolla e Coal (VéGé), nasce un supermercato inclusivo (Frolla Market) all'interno del centro commerciale Cargopier di Osimo (An). All'interno dello store inaugurato nel 2022 si inserisce uno spazio inclusivo. Di fatto, la novità riguarda il passaggio della gestione alla cooperativa sociale che ha come business la produzione di biscotti a opera di ragazzi diversamente abili. Nel punto di vendita è stato inserito uno spazio con i prodotti a marchio Frolla (biscotti, marmellate e loro merchandising), insieme a un bar, attività che già svolgono in altre location.

Il format Il buongustaio, già raccontato in questo articolo, si arricchisce di nuove opportunità non soltanto assortimentali ma anche sociali, e concede parte attiva alla cooperativa fondata da Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo. Si tratta di un'area esperienziale e inclusiva, che vuole promuovere inclusione, sostenibilità e relazioni sociali, offrendo ai clienti un’esperienza che va oltre l’acquisto di beni. Qui, infatti, saranno organizzati momenti di condivisione e interazione con chi vive e lavora nel negozio. Altro obiettivo fondamentale è rafforzare la sinergia con altre cooperative e aziende sociali, portando sugli scaffali di Frolla dei prodotti realizzati da realtà che perseguono obiettivi simili e che, come la cooperativa di Osimo, operano per l’inclusione e il bene comune.

Infine, la sostenibilità ambientale e l’importanza dei prodotti a Km zero che prevede una forte attenzione alla selezione di prodotti locali, con un focus su filiere corte e sulla riduzione delle emissioni.

Il punto di vendita

Si sviluppa su un'area di 550 mq

Sono state assunte 14 persone, di cui sette con disabilità e sette

Il progetto prevede l’assunzione di altri otto ragazzi con disabilità in futuro

In totale nella cooperativa, tra laboratorio e market, lavorano 50 unità, di cui 35 con disabilità.

I prodotti Frolla andranno a completare e arricchire la gamma di referenze a marchio Coal già presenti in offerta oltre che alla consueta offerta dell'insegna. I ragazzi impiegati al Frolla Market lavorano al bar, agli scaffali o in sala (dove si occupano di sparecchiare i tavoli) e alla cassa.

Le dichiarazioni

“È un momento bellissimo e straordinariamente importante per la nostra cooperativa -commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla Microbiscottificio-. È significativo che Frolla Market veda la luce nel 2025, che è l’anno delle Cooperative, rappresenta un grande stimolo per noi”.

“Questa per noi è una tappa importante -afferma il direttore generale di Coal, Alessandro Buoso- che si inquadra lungo un percorso che ha visto Coal sempre più orientata a rafforzare il ruolo importante nella distribuzione alimentare del territorio ma non solo in veste di mero player commerciale ma di creatore di valore per il territorio stesso. Il Dna della cooperativa da sempre non prescinde da una logica di sostenibilità. Questo

progetto dimostra che non esistono barriere ed è con questo presupposto che guardiamo questa partnership con prospettive futuribili".