Il buongustaio: il format di Coal dedicato al food di qualità

Coal, di recente entrata in Gruppo VéGé, lancia un concept store dedicato al food di qualità incentrato sul freschissimo con una proposta di solo food. Il primo punto di vendita a insegna Il buongustaio, che già nel nome traduce il legame con il cibo e la sua valorizzazione, è stato realizzato a Osimo (An) all’interno del parco commerciale Cargopier su una superficie di 500 mq.

"Quello di Osimo è il primo dei negozi di questo format, una volta concluso il test e verificata la sostenibilità del format possiamo aggiungerlo tra i format disponibili ai nostri imprenditori, prerogativa della cooperativa -afferma Claudio Barbiero, direttore commerciale di Coal-. Chiaramente servono delle location adatte, con alta frequentazione di clienti e comodi parcheggi".

L'ambiente è volutamente elegante e curato nei dettagli per accompagnare il cliente in questo percorso alimentare che vede nei banchi freschissimi il suo punto di forza con l’ortofrutta in apertura della piazza dei freschi, a seguire il banco salumi e formaggi che sorge su di un’isola al centro del negozio e integra anche la cucina a vista, e i banchi serviti di macelleria e pescheria. Il percorso di spesa si chiude con il murale dei latticini e del surgelato che conduce alle casse dove sono attive una cassa servita e tre automatiche. "Proponiamo una qualità senza compromessi, fatta della miglior materia prima, di acquisti giornalieri e di specialisti in grado di consigliare e seguire il cliente in tutte le fasi della spesa -aggiunge Barbiero-. Coal con questa insegna vuole democratizzare la qualità’, dare una risposta a tutti quei clienti che cercano dei prodotti di eccellenza, agli amanti del buon cibo e agli intenditori".

L’assortimento del grocery comprende 2.500 item e di cui 2.000 eccellenze del territorio, spesso prodotte da piccole aziende. Completa l'offerta un’enoteca con oltre 200 tra le migliori etichette delle marche e di tutta la Penisola.