Gallery. I temporary store Il Viaggiator Goloso per il Natale

Due pop-uo store aprono a Milano e Arese (Mi) a insegna Il Viaggiator Goloso con un'offerta mirata dedicata al Natale e un calendario di eventi

Tornano, come già sperimentato in passato, i temporary store de Il Viaggiator Goloso con due punti di vendita dedicati al Natale: il primo situato al primo piano dello shopping mall Il Centro di Arese (Mi), con una superficie di 400 mq, il secondo in Piazza Portello a Milano, con una selezione dei prodotti natalizi più iconici del brand. Entrambi gli spazi, che resteranno aperti fino al 12 gennaio 2025, sono pensati per offrire un’esperienza di shopping immersiva: il fil rouge degli allestimenti è il “viaggio nel gusto”, che porta a scoprire nuovi sapori e tradizioni. Ogni angolo dei negozi è pensato, infatti, per stimolare la curiosità e permettere ai clienti di scoprire l’universo de il Viaggiator Goloso, con un’ampia selezione di prodotti esclusivi, sempre a prezzi accessibili. Ad accogliere i visitatori, un albero di Natale di oltre dieci metri davanti al quale scattare la propria foto delle feste, oltre a un allestimento a tema viaggio e casette bianche sugli scaffali.

L'offerta

L'assortimento comprende alcune novità, insieme ai grandi classici del marchio. Presente l'intera gamma dei prodotti natalizi il Viaggiator Goloso, con una scelta di dolci, prodotti salati e idee regalo.

Gli eventi

Il temporary store di Arese verrà animato anche da un palinsesto di appuntamenti, realizzati per far vivere ai visitatori un’esperienza multisensoriale, che spazia tra workshop, degustazioni e attività di intrattenimento, grazie anche al contributo di esperti. In particolare, i primi laboratori in agenda sono quelli dedicati al calendario dell’Avvento, realizzati dall’influencer Laura Pellegrini, esperta di home decor. Inoltre, sono previsti i workshop tenuti dall’ artista Natalia Resmini, che realizzerà, con la tecnica dell’acquerello, biglietti per gli auguri di Natale e, solo su prenotazione, ritratti dedicati ai partecipanti.