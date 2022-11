Il Viaggiator Goloso rinnova la sinergia con Veneranda Fabbrica del Duomo

Prosegue e si rinnova la collaborazione tra il Viaggiator Goloso e la Veneranda Fabbrica del Duomo con il Panettone ai tre cioccolati

In occasione del Natale in arrivo, si rinnova la collaborazione tra il Viaggiator Goloso e la Veneranda Fabbrica del Duomo che prevede la realizzazione del Panettone ai Tre Cioccolati (fondente, al latte e bianco) a marchio dell'insegna, disponibile in una confezione da 750 g decorata con rielaborazione grafica di stampe e disegni conservati presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, al prezzo di 16,99 euro. La sinergia è ormai collaudata come raccontato già in questo articolo. Come già sperimentato per le passate edizioni, sia a Natale che a Pasqua, la collaborazione è funzionale al sostegno per i restauri della Cattedrale. Chi infatti acquista la proposta firmata il Viaggiator Goloso contribuirà a sostenere questo progetto. Inoltre, chi sceglierà questa referenza riceverà in omaggio 2 biglietti per visitare il Duomo di Milano e i suoi tesori d’arte. Il panettone sarà n vendita al Duomo Shop, negli store il Viaggiator Goloso e in alcuni selezionati punti di vendita U! Come tu mi vuoi e U2 Supermercato.

Le dichiarazioni

" Anche questo Natale, la Veneranda Fabbrica del Duomo rinnova la collaborazione con il Viaggiator Goloso per la realizzazione dell’iniziativa Il Panettone del Duomo, divenuta ormai un classico e particolarmente apprezzata da coloro che, in vista delle feste, desiderano acquistare un dono solidale per sostenere i restauri della Cattedrale " afferma Fulvio Pravadelli, direttore generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

"Per noi è motivo di grande orgoglio continuare a contribuire alla valorizzazione e alla cura del Monumento simbolo di Milano nel mondo, attraverso uno dei prodotti che più ci contraddistingue da sempre: il panettone il Viaggiator Goloso®, prodotto simbolo della tradizione gastronomica milanese, in edizione speciale per il Duomo di Milano" dichiara Gaia Mentasti, responsabile marketing e comunicazione di Unes.