Gallery. Il flagship store Roncato di Torino

Il marchio apre un flagship store a Torino replicando un format già testato a Milano nel negozio di Via Durini, nel cuore del quadrilatero della moda

1 di 7

Continua il processo di espansione di RV Roncato, specializzata nel settore valigeria e

accessori da viaggio. Il marchio apre un flagship store a Torino replicando un format già testato a Milano nel negozio di Via Durini, nel cuore del quadrilatero della moda.

Lo store torinese si trova in via della Consolata 2 e si estende su un'area di 100 mq suddivisi in vari ambienti, ognuno dedicato al racconto delle famiglie di prodotto.

L'offerta si articola in varie categorie merceologiche e propone: valigie, zaini e tracolle porta computer, borse donna fra cui la nuova collezione Woman Biz, piccola pelletteria ed accessori.

Lo store

Il layout dello spazio è lineare con arredi di design essenziali e moderni nell’estetica, che

valorizzano l’esposizione delle collezioni. Alle scaffalature minimal in metallo nero si affiancano pannelli in rovere naturale ed elementi living come poltroncine in velluto, pouf tessili ed un tappeto per rendere elegante l’ambiente.

Il pavimento è in marmo, i punti luce e le pareti in nuance.

L'ambiente

Roncato utilizza prodotti ecosostenibili, durevoli e garantiti 10 anni, realizzati in polipropilene, totalmente riciclabile, portando avanti un percorso di sempre maggiore sensibilità e consapevolezza a salvaguardia del Pianeta.