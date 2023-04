Gallery. Il format Borello (Pam) a Torino per il centro universitario

Una proposta mirata a soddisfare le esigenze di un target specifico: ossia quello del mondo universitario e turistico che gravita nel cuore di Torino

Il punto di vendita Borello (Pam) di Torino, rinnovato su un progetto di Cean per il Centro Universitario Aldo Moro, contempla un target più vasto della clientela tipica di Borello Supermercati, comprendendo anche turisti, studenti e personale universitario (docenti e amministrativi). "L'approccio di Cean -spiega l'azienda- è stato quello di creare un continuum con il format tradizionale ideato nel 2015, arricchendo il punto di vendita di nuovi servizi adatti al nuovo target".

Le caratteristiche dello store

Il supermercato si sviluppa su una superficie di circa 800 mq, è dotato di tutti i reparti freschi (macelleria, gastronomia, pescheria, cucina e ortofrutta) con un assortimento pensato per il target di riferimento e quindi con un maggior numero di piatti ready to eat, un arricchimento del take away, un'ampia zona per il consumo, e offerte dedicate agli studenti. La comunicazione, che punta molto sul dialetto piemontese, è stata rafforzata sia per valorizzare le origini dell'insegna e sia perché all'interno del contesto universitario le lingue minori acquistano importanza. Importante anche la comunicazione legata alla sostenibilità ambientale sia nei confronti del cliente con packaging green, riciclato e riciclabile, sia nella realizzazione del punto di vendita dotato di impianti a basso impatto ambientale, attrezzature di ultima generazione.