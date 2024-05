Il concept store di Calliope (Gruppo Teddy) si rinnova. L'insegna propone il format Wonder Lines testato in Italia e che sarà replicato nel corso dell'anno

Il concept retail Wonder Lines di Calliope è basato su un equilibrio tra forma e design italiano, sostenibilità ed “effetto meraviglia”. Il format del Gruppo Teddy, che con l'insegna Calliope conta oltre 200 punti di vendita in più di 20 Paesi in tutto il mondo, mira a rafforzare il contenuto moda delle proprie collezioni, proponendo un contesto esteticamente attraente. Il primo negozio in Italia con questa immagine rinnovata è stato inaugurato a Savignano sul Rubicone (Fc), su una superficie di 500 mq.

I negozi con questo format prevedono dimensioni che spaziano dai 500 agli 800 mq, con piccoli adattamenti a seconda delle nazioni e dei contesti in cui sono inseriti.

Sarà privilegiata l'apertura di punti di vendita full format, che vendono cioè le collezioni donna, uomo, kids, intimo e accessori. A sancire il lancio del nuovo format anche un'innovazione virtuale: ad aprile è stato lanciato il Wonderland, un videogame che vede protagonista il nuovo format di Calliope.

Le linee degli ambienti sono semplici ed essenziali e mirano a valorizzare la selezione di prodotti e outfit pensati per le varie occasioni, dal casual ai momenti più eleganti.

Il format verrà applicato inizialmente in 15 punti di vendita in tutto il mondo entro il secondo semestre del 2024.

Le dichiarazioni

“Una nuova immagine -dichiara Cristiana Tadei, creative director di Calliope- uno spazio rivoluzionario in cui ogni dettaglio è il risultato di un lavoro creativo che fonde eleganza contemporanea con un'atmosfera accogliente, elevando il look & feel del negozio. Il nuovo concept abbraccia la bellezza puntando su linee sinuose e volumi accattivanti, in un gioco bilanciato di colori. Il tutto è impreziosito da una morbida luce che avvolge gli spazi e invita i clienti ad esplorare e scoprire le collezioni”.

"Il nostro obiettivo è creare un'esperienza d'acquisto unica, che vada oltre il semplice atto di fare shopping, oltre ad offrire alle nostre collezioni uno spazio ideale ad accoglierlo e ad interpretarlo -afferma Raniero Sambuci, brand director di Calliope-. Con il nuovo concept Wonder Lines vogliamo offrire ai nostri clienti un ambiente che ispiri e incanti: gli spazi riflettono ora una linearità architettonica luminosa e calda al tempo stesso, grazie a tonalità essenziali e naturali che valorizzano il prodotto”.

"Abbiamo un obiettivo duplice -dichiara Francesca Pistorelli, marketing manager di Calliope-, da un lato dinamizzare la brand experience dei nostri clienti già fidelizzati in ottica di engagement; dall'altro di intensificare l’Awareness e il ricordo della marca con contenuti interattivi brandizzati Calliope, attraendo nuovi consumatori e dando slancio

alle nuove sottoscrizioni al Wonder Club, il nostro programma di fedeltà".