Gruppo Teddy: 150 aperture nel 2024 a livello globale

L'attuale rete del Gruppo Teddy, formata da 845 store a insegna Calliope, Rinascimento e Terranova, si amplierà con 150 nuove aperture

Nel 2023 la rete del Gruppo Teddy, attivo con le insegne Calliope, Rinascimento e Terranova, si è consolidata con l’apertura di circa 100 nuovi punti di vendita con focus sull’Europa (Occidentale e dell’Est) e il Medio Oriente, che hanno portato l'attuale rete a 845 negozi in vari Paesi. Per il 2024 il piano di sviluppo è il più ambizioso nella storia della Teddy con 150 nuove aperture previste a livello globale.

"L'anno 2023 ci ha visto proseguire con l'espansione del nostro network a livello internazionale sulla falsariga di quanto avvenuto negli anni precedenti e, quindi, continuando a focalizzarci sui nostri principali driver di sviluppo che sono il mantenimento dell'incidenza delle varie aree geografiche e valutarie nelle quali operiamo e il mantenimento della proporzione tra aperture corporate e in franchising -commenta Luca Binci, direttore sviluppo di Teddy-. Oltre all'Italia, che, come sempre, rileva per una percentuale intorno al 50% del nostro sviluppo su base annua per Terranova e Calliope e per quasi il 100% per quanto riguarda Rinascimento, vi sono state aperture in altri 17

mercati, il che equivale all'aver effettuato nuove aperture in circa il 50% delle nazioni in cui il nostro network è presente a livello globale”.

L'affiliazione

Questi ritmi sostenuti di crescita sono stati possibili grazie alla formula dell’affiliazione in

conto vendita, che caratterizza circa i due terzi della rete. Per incrementare la crescita nei prossimi anni, Teddy ha siglato una partnership con BNP Paribas Leasing Solutions al fine di favorire l’accesso al credito degli affiliati e supportando i bisogni legati a nuovi investimenti.

La collaborazione, resa possibile anche grazie al supporto di YouBusiness Network, prevede che gli imprenditori che fanno business insieme a Teddy potranno richiedere di beneficiare di strumenti quali la locazione operativa o il leasing finanziario per lo sviluppo dei negozi, e che Teddy potrà gestire queste pratiche in modo più agile grazie a una piattaforma online fornita proprio da BNP Paribas Leasing Solutions.