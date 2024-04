Gallery. Il nuovo concept store di Foot Locker

Parte dal New Jersey il progetto di ammodernamento della rete Foot Locker con un format che sarà replicato anche in altri store della rete

1 di 6

Il punto di vendita del Willowbrook Mall di Wayne, New Jersey, è rappresentativo del nuovo concept store di Foot Locker, un progetto di ammodernamento che sarà replicato anche in altri store della rete.

“Il nuovo concept store consolida la posizione di Foot Locker di guida della cultura delle sneaker, offrendo agli appassionati di queste di calzature una shopping experience coinvolgente e innovativa -dichiara Mary Dillon, presidente e ceo di Foot Locker-. Nell’ambito del nostro piano ‘Lace Up’, questa esperienza di acquisto creativa mantiene la nostra promessa di rafforzare il nostro portfolio e di offrire ai clienti un’esperienza omnicanale ineguagliabile”.

“Forti del nostro dinamismo, siamo entusiasti di portare la nuova idea di negozio ai clienti di tutto il mondo, incoraggiandoli ad acquistare le marche migliori e a liberare il loro sneakerhead interiore" afferma Frank Bracken, vicepresidente esecutivo e ceo di Foot Locker.

Le caratteristiche dello store

Ruolo centrale alle sneaker con esposizioni dedicate in grado di esaltare ogni singolo modello e le novità del settore. Imponente la vetrina e spazi interni ben definiti. Il format presta inoltre attenzione alla sostenibilità e lascia spazio alle soluzioni hi-tech per migliorare la shopping experience e permettere agli stripers di verificare la disponibilità a magazzino, di offrire ai clienti diverse opzioni di acquisto e di trasformare il checkout journey in negozio. Inserita un'area di prova comune, si tratta di una zona posizionata al centro del negozio, mentre lungo il percorso è stato allestito lo Sneaker Hub che consente di personalizzare stringhe, ordini e di vivere esperienze personalizzate nell’ambito del programma fedeltà FLX.

Centrale lo storytelling, ottimizzato rispetto al passato, con presentazioni più incisive dei prodotti attraverso la comunicazione interna per permettere ai clienti di muoversi meglio e con più consapevolezza nel percorso di acquisto.

Lo sviluppo

Nel corso del 2024 Foot Locker replicherà il format in altre sedi, tra cui il flagship store nella 34esima strada a New York, ma anche a Parigi, Melbourne e Delhi. Anche l'area Kids Foot Locker verrà rinnovata con uno spazio in cui genitori e figli potranno creare un legame ancora più significativo. Durante l’anno, il nuovo concept store verrà introdotto anche a

Il progetto di sviluppo prevede, infatti, un ammodernamento di circa due terzi dei negozi di Foot Locker e Kids Foot Locker a livello globale entro la fine del 2025.