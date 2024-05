Starbucks ha aperto il secondo store in formula chiosco in Emilia Romagna: nel centro commerciale Gran Reno a Casalecchio di Reno (Bo)

Starbucks ha aperto, in collaborazione con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, il suo primo chiosco in Emilia-Romagna, a Casalecchio di Reno (via Marilyn Monroe, 2), Bologna, nel centro commerciale Gran Reno, uno degli asset più importanti nel portfolio immobiliare di Klépierre Italia. È il 37° store dell'azienda in Italia. Una decina i partner (dipendenti) assunti nel territorio. L'apertura a Casalecchio segue quella del locale (350 mq) a Bologna città, in via d'Azeglio, a poca distanza da Piazza Maggiore.

Il punto di vendita aperto a Casalecchio di Reno è anche il 7° chiosco Starbucks aperto in Italia, dopo quelli inaugurati in Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio. È un format ideale per determinati luoghi di acquisto e transito, come stazioni ferroviarie, aeroporti e centri commerciali, e che si adatta alle esigenze dei consumatori che hanno poco tempo a disposizione, ma vogliono comunque gustare in movimento (on-the-go) una bevanda o una colazione. Il chiosco al Gran Reno è aperto da lunedì a domenica dalle 9 alle 21. Le attività di Percassi comprendono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di marchi internazionali come Armani Exchange, Bath&Body Works, Garmin, Gucci, Jordan, Lego, Nike, Saint Laurent, Victoria’s Secret, in ambito moda-bellezza e non-food, e Starbucks nella ristorazione. Percassi è anche attivo nella gestione di brand propri (Kiko Milano, Womo e Bullfrog nella cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, e -nel food- Da30Polenta e All'Antico Vinaio, quest'ultimo in joint venture con il fondatore).