Gallery. Il nuovo look dello store Dok (Megamark-Selex) di Barletta

Introdotto il banco Carne puteca (bottega) con item gourmet, delicious e tagli d'autore per il libero servizio, inseriti la pescheria e banchi frigo chiusi

Gruppo Megamark (Selex) sta portando avanti un piano di ristrutturazione dei suoi punti di vendita a insegna Dok, nell'ambito del piano industriale 2022-2024 che prevede oltre 50 milioni di euro di investimento per realizzare otto aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni. In questo contesto si inserisce il restyling del punto di vendita Dok di Barletta (Bt) ristrutturato grazie a investimenti di oltre 3 milioni di euro finalizzati a rendere più moderni gli ambienti, valorizzare maggiormente l'area dei freschi e freschissimi e introdurre moderne soluzioni nel rispetto per l'ambiente e per l'efficientamento energetico.

"Continua il percorso di ammodernamento dei nostri punti di vendita -dichiara Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark- sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale. Inoltre, portiamo avanti l’impegno verso i nostri clienti, con l’offerta di una spesa di qualità e servizi sempre più attenti alle loro esigenze".

Il punto di vendita

Lo store, sitato in via Brunelleschi, è stato rinnovato nell'ottica della sostenibilità ambientale: sono infatti stati inseriti banchi frigo chiusi e luci a led. Rinnovata la macelleria, oggi punto cruciale dell'offerta dei freschi, che pone i banchi a libero servizio e servito uno accanto all'altro. Nel primo caso è stata effettuata una suddivisione tra prodotti gourmet, delicious e tagli d'autore con articoli già confezionati. Il banco dedicato alla Carne puteca (che significa bottega in dialetto salentino) è contraddistinto dal payoff Buono come una volta, Distintiva anche l'ambientazione dal sapore retrò che delimita gli spazi creando una netta separazione tra i due banchi. Il reparto è stato comunicato attraverso totem promozionali posti anche in altre aree del punto di vendita, come per esempio in ortofrutta, dove dominano i prodotti sfusi, proposti in cassette su perimetrali con quattro livelli espositivi. Rinnovati anche i banchi di panetteria e gastronomia dove sono state inserite vetrine e nicchie espositive per valorizzare alcuni prodotti o le novità in assortimento.

Nuovo anche il reparto pescheria e rinnovato quello dedicato alla gastronomia con un'offerta di piatti caldi e freddi.

Il supermercato è dotato di digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; è prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.

Attivo anche il servizio di spesa on line con ordinazione tramite pc o smartphone su sito cosicomodo.it o app cosicomodo e consegna a domicilio.