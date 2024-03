Gallery. Megamark (Selex): il nuovo look del Famila Superstore di Gallipoli

Nel rinnovato Famila di Gallipoli è stato inserito il Bistrò, rinnovate le aree del fresco con offerta più ampi e nuovi servizi, ammodernata la cantina

1 di 11

Oltre sei milioni di investimento per la ristrutturazione del punto di vendita Famila Superstore di Gallipoli (Le) che riapre al pubblico con una veste rinnovata. L'apertura rientra nel piano di sviluppo di Megamark (Selex) che per il triennio 2022/2024 ha investito 50 milioni di euro destinati a otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni.

"Continua il percorso di ammodernamento dei nostri punti di vendita -dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark- sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale che, in questo momento di crisi energetica, dovrebbe rappresentare una priorità per tutti".

Il punto di vendita di Gallipoli

Il superstore si sviluppa su un'area di circa 1.500 mq. Il restyling ha permesso di inserire il Bistrò Famila, uno spazio interno al punto di vendita wi-fi free pensato per offrire alla clientela un servizio che spazia dalla colazione, con caffè 100% arabica, alla pausa pranzo con una vasta scelta di piatti pronti e cucinati al momento, realizzati all’interno della cucina visiva con prodotti freschi e stagionali. Rinnovate le aree del fresco: ortofrutta, dove sono disponibili confezioni salva igiene pronte da gustare e cucinare, gastronomia oggi dotata di un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti e specialità ittiche da asporto, panetteria, con produzione in loco di pane e focacce assortite, sfornate in diversi momenti della giornata, macelleria dotata anche di un banco a libero servizio dove gli articoli sono suddivisi in gourmet, delicious e tagli d'autore, e pescheria. Più moderna anche l'enoteca dove è stato inserito un angolo con cantinetta refrigerata. Ampio spazio, inoltre, è dedicato a capsule, cialde, tisane e infusi, oltre che ai prodotti per vegetariani, vegani e a quelli proteici.

Il supermercato è dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.

In un'ottica di sostenibilità, lo store, situato sulla Strada Statale 101, è stato ammodernato secondo i canoni green attuali: pannelli fotovoltaici, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico, banchi frigo chiusi ad alta efficienza energetica e luci a led.