Gallery. Il quarto store Erbert a Milano

Si amplia la rete di Erbert a Milano con un quarto punto di vendita realizzato in via Col Moschin, in un'area residenziale

1 di 6

Cresce la rete di Erbert (Eat Right) nel capoluogo lombardo con un punto di vendita realizzato in via Col Moschin 20, a due passi dall’Università Bocconi e sotto lo studentato Aparto, di recente apertura, esteso su un'area di 250 mq. Come da tradizione, anche questo store segue la filosofia che ha dato vita a questa catena incentrata sulla volontà di fornire prodotti di qualità ma soprattutto accompagnare il consumatore verso una spesa sana focalizzata su un’alimentazione equilibrata. Lo store nasce in un'area residenziale, frequentata da molti studenti. Per questo motivo, lo store potenzia l'offerta di proposte ready to eat.

Il punto di vendita ha due parti ben distinte: una di vendita e una di ristoro, dotata di forni a microonde per riscaldare i piatti pronti, core dell’offerta. Quest'area è dotata di circa 50 posti a sedere. Il primo percorso ha a sinistra il reparto ortofrutta che lo accompagna fino al reparto di salumi e formaggi e a destra le vasche dei piatti pronti, con più di 100 proposte di produzione propria. Lo spazio prevede sul perimetro solo banchi a libero servizio con ortofrutta in apertura.