Gallery. Il restyling del superstore Coop di Verbania

Nuovo look e rinnovato percorso di spesa per il supertstore Coop di Verbania, ristrutturato da Nova Coop con un investimento di oltre 3 milioni

1 di 6

Nova Coop rinnova il supertstore Coop di Verbania, sottoposto a lavori di ristrutturazione che hanno permesso interventi di manutenzione straordinaria, il miglioramento dell’efficienza complessiva dell’immobile reso più moderno. Anche l'offerta commerciale è stata rimodulata. Il punto di vendita, situato in via Cristoforo Colombo, si sviluppa su un'area di 2.000 mq e conta uno staff di 51 persone. Per la ristrutturazione il gruppo ha investito 3,65 milioni di euro.

Le novità del superstore

L’ingresso si trova ora sulla piazza dell’ortofrutta seguita dai banchi di libero servizio con piatti freschi pronti, salumi e latticini. Lungo la parete laterale è stata riorganizzata la linea dei reparti serviti: panetteria e pasticceria con una proposta di pane, focacce, pizze e dolci, gastronomia ampliata con un'offerta di piatti caldi e rimodulata con l’introduzione del sistema Zero Attesa. Seguono macelleria, dotata di prodotti pronti da cuocere e di un monitor dedicato alla tracciabilità delle carni, e la pescheria.

Più ampia l'offerta dei freschi, con l’inserimento di molte proposte pronto cuoci, di primi e secondi di carne e pesce oltre alla rosticceria classica, con l’introduzione del congelato sfuso di pesce, l’aumento di referenze per il mondo vegetariano e vegano e la

creazione di un’area benessere e prodotti funzionali, senza glutine. Cambia il percorso di spesa con l’inserimento dei surgelati in corsia d’ingresso. La cantina dei vini è stata valorizzata con soluzioni espositive più incisive. Inoltre sono state introdotte tecnologiche avanzate insieme a un sistema di segnaletica e informazione digitale che permette di potenziare l'esperienza di acquisto.

Tra le novità anche il nuovo centro servizi unificato Novapoint: un unico spazio dedicato

all’assistenza, al prestito sociale, al rilascio di informazioni e alle iniziative, dove sarà anche possibile effettuare le pratiche per il rilascio del sistema pubblico di identità digitale – Spid, su appuntamento, pagare le proprie bollette o gli importi dovuti a PagoPA, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia. All’esterno del punto di vendita è stato installato un parcheggio dedicato per bici e monopattini e sono disponibili carrelli speciali per chi desideri fare la spesa accompagnato dal proprio cane.

Le dichiarazioni

"Gli interventi di ristrutturazione ci restituiscono un punto vendita completamente rinnovato e improntato al layout del superstore, formato che unisce la digitalizzazione e la tecnologia a una dislocazione dei reparti più funzionale per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori moderni ed offrire un’esperienza di acquisto rapida, innovativa e qualitativamente apprezzabile" dichiara Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop.

"Questo superstore Coop permetterà di accogliere e presentare al meglio la profonda rivisitazione che sta attraversando il nostro prodotto a marchio e che porterà, nel giro di due anni, all’approdo sullo scaffale di oltre cinquemila nuove referenze. Si tratta di uno sviluppo importante a sostegno del consumatore, perché il prodotto Coop consente di risparmiare il 25-30% rispetto alla marca industriale, ed è un processo che si integra felicemente con la forte azione di responsabilità che, come insegna, stiamo svolgendo per assorbire almeno in parte gli altissimi rincari subiti da tutti i beni alimentari, a causa dell’inflazione e del caro energia, e difendere il potere di acquisto delle famiglie" sottolinea Lucia Ugazio, vicepresidente Nova Coop.