Gallery. Ipercoop (Coop Alleanza 3.0) di Foggia si rinnova

Corsie più ampie, un percorso di spesa più funzionale e reparti rinnovati per l'Ipercoop di Foggia ristrutturato con un investimento di 4 milioni

Un investimento da quattro milioni di euro per il restyling del punto di vendita Ipercoop di Foggia, locomotiva alimentare del centro commerciale Mongolfiera, rinnovato da Coop Alleanza 3.0.

Il punto di vendita

Si sviluppa su un'area di 7.100 mq

Impiega 150 addetti

Disponibili sei casse fai da te che vanno ad aggiungersi a quelle in barriera casse.

Rinnovato il Punto di Ascolto posto all'ingresso dello store insieme al nuovo Ufficio Prestito soci. All’entrata principale dell’area vendita sono stati collocati i terminalini del Salvatempo. Gli spazi e le corsie sono più ampie e il layout più funzionale per facilitare il percorso di spesa. Valorizzati i prodotti locali con esposizioni dedicate fuori banco. Per identificare i localismi, inoltre, sono presenti i puntatori di colore verde con la scritta Prodotto locale, che segnalano i prodotti della terra di provenienza pugliese e foggiana.

Nel percorso di spesa, il punto di vendita presenta il banco assistito della gastronomia, completamente rinnovato, in cui gastronomi esperti consigliano le eccellenze locali e nazionali di salumi e formaggi; inoltre, salumi e prodotti lattiero-caseari sono anche disponibili nel nuovo banco dedicato al confezionato take away. Attivo il banco assistito dedicato, insieme a panetteria e pasticceria di produzione esterna, di fornitori locali e nazionali. All’interno dell’isola gastronomia, sono presenti prodotti di rosticceria e polli allo spiedo con vendita assistita. Completa l'area freschi la macelleria con numerose soluzioni di pronto da cuocere e pronto da gustare. Rinnovato anche il punto ristoro con posti a sedere per poter degustare le specialità culinarie e di rosticceria.

Inseriti nei reparti non alimentari i corner la Giocheria con un'offerta che spazia dalle action figure ai playset, dai giochi di costruzioni agli articoli da utilizzare all’aria aperta, e l'area Expert in con prodotti ad alto contenuto di innovazione, ovvero i Technical Consumer Goods: dai piccoli e grandi elettrodomestici, alla telefonia, agli spazi dedicati all’informatica e all’elettronica.

Lungo il percorso l’Area salute e benessere con oltre 2.000 prodotti, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop; il corner Upim con le collezioni di abbigliamento del marchio, il rinnovato spazio per Amici di casa Coop che conta un'offerta di circa 4.000 articoli e il reparto Casa. Rinnovato anche lo spazio per i libri scelti per Coop Alleanza 3.0 da Librerie.coop, una vera e propria libreria composta da 15 mila titoli. Inoltre, vicino al Punto di Ascolto è ubicato il kiosk, il servizio di stampa immediata in vari formati delle fotografie da cellulare o chiavetta usb. Infine, l’Ottica Coop e i corner gioielleria e calzature.