Gallery. Lo store Alì (Selex) di Albignasego

Ad Albignasego (Pd) Alì (Selex) apre il suo 117esimo punto di vendita situato nel quartiere San Lorenzo, in via Milano 11. Lo store segue la logica sostenibile dell'insegna e adotta alcune soluzioni green

Continua il percorso di crescita dell'insegna Alì (Selex) con un punto di vendita realizzato ad Albignasego (Pd) situato nel quartiere San Lorenzo, in via Milano 11. Si tratta del 117esimo store della catena. Lo store impiega 40 addetti. “Siamo felici di far partire il nostro piano di sviluppo del 2023 con l’apertura dell’Alì di Albignasego, città che già ci apprezza da 12 anni. Il nostro impegno sarà quello di continuare a garantire alla comunità la migliore qualità, la migliore convenienza e un servizio che va oltre le aspettative perché dal 1971 la nostra mission è quella di migliorare la vita alle persone nel territorio che ci ospita" dichiara Gianni Canella, vice presidente dei supermercati Alì.

Le scelte green

Il supermercato si connota per l'impronta green, propria della politica di sviluppo del

Gruppo Alì che implementa gli impianti fotovoltaici, ha rivestito le pareti esterne di tavelle in ceramica foto attiva, puntando su illuminazione full led, con un risparmio per l’ambiente di emissione annua di 106 tCO2 equivalenti (pari alla circolazione di 63 automobili).

Lo sviluppo dell'insegna

L'espansione di Alì proseguirà nei prossimi mesi con nuove aperture nei territori di sua competenza. Nel corso dell'anno, infatti, Alì aprirà almeno un altro punto di vendita ad alto risparmio energetico e ristrutturerà cinque store con l’obiettivo di aumentare la propria efficienza.

I risultati di Alì

L’azienda chiude il 2022 aumentando le vendite a valore del 3,41% (pari rete rispetto al 2021), con una quota di mercato in Veneto che sale al 18,3%. Nel 2022 Alì ha assorbito più della metà della pressione inflazionistica dichiarata dall’Istat con l’obiettivo di difendere il potere d’acquisto dei propri clienti.