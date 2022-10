Gallery. Lo store sostenibile di Yamamay a Siena

Svolta green per Yamamay che a Siena ha realizzato un punto di vendita interamente eco-sostenibile con materiali riciclati

Il punto di vendita realizzato a Siena apre la strada ad un percorso sempre più orientato al rispetto per l'ambiente. Yamamay ha, infatti, realizzato al civico 61 di via Banchi di Sopra, un negozio di 70 mq interamente realizzato con prodotti con ridotto impatto ambientale, in parte anche riciclati ed a base naturale, realizzati da aziende primarie fortemente impegnate nella salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. La progettazione tecnica è stata curata dallo studio Architettura Siena e dallo studio Redaelli & Associati; la progettazione visual è stata affidata allo studio Vibrant di Barcellona con il supporto degli uffici R&D e Visual Merchandising di Yamamay mentre l’agenzia di comunicazione milanese Green Media Lab ha curato lo storytelling dello store.

“L’idea di uno store sostenibile nasce dalla voglia e dalla responsabilità di Yamamay di contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo per il retail che generi valore condiviso tra le persone, partecipando attivamente alle sfide individuate dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030 e contribuendo a quel cambio culturale necessario per avere cura del nostro pianeta e delle future generazioni” afferma Barbara Cimmino, head of Csr & innovation.

Il concept store green di Yamamay

All’interno del punto vendita sono stati installati diversi dispositivi over per una migliore gestione dei consumi energetici e per il monitoraggio della qualità e della depurazione dell’aria del negozio. Lo spazio si presenta con un’ambientazione moderna all’interno di una cornice ricca di storia, dove ecologia e tecnologia si fondono.

Disponibile un iPad per attività omnicanali come per esempio acquisti online dal negozio fisico, ricerca di informazioni sui prodotti, l’individuazione della taglia perfetta con l’app di misurazione My Size.

Le soluzioni sostenibili

Per la realizzazione di questo punto di vendita sono stati adottati:

licheni stabilizzati Verde Profilo certificati FSC, naturali e rossi, in tono con il colore del brand per esaltare la parete frontale dell’area di cassa;

superfici ceramiche Florim composte al 90% di materie prime naturali e riciclate per la pavimentazione;

legno osb certificato Fsc e Pefc per gli arredi;

polipropilene riciclato al 70% per le cassettiere;

materiali ecosostenibili in 3D da Caracola per la seduta Y;

vetro riciclato (20/30% in percentuale variabile) per gli specchi;

la resina Bio T è utilizzata per fissare la lamina che riveste il tessuto.

Anche la fragranza diffusa nell’ambiente rientra in questa logica. Infatti, è stata sviluppata in collaborazione con Integra Fragrances e disegnata con principi eco-sostenibili per armonizzare la sensibilità olfattiva con l’attitude glamour di Yamamay. Tra i suoi ingredienti, dosati per minimizzare le emissioni e ridurre l’impatto sul pianeta, vi sono: cassis, fico, iris, fava tonka, legno di cedro, vaniglia e musk.