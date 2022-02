Yamamay con Acbc per l’intimo in viscosa dal latte

Yamamay e Acbc hanno costruito e proposto insieme una capsule collection di intimo focalizzata sulla sostenibilità. sin dalla materia prima: una viscosa prodotta con gli scarti del latte dell'industria alimentare. Grazie alla collaborazione con Acbc, brand italiano specializzato nella progettazione e produzione di sneakers e prodotti sostenibili, le rimanenze vengono lavorate per ottenere una viscosa per uso tessile che non ha niente da temere nel confronto con i tessuti tradizionali, anzi.

La capsule di Yamamay con Acbc

Morbidezza, freschezza dei capi, setosità al contatto con la pelle, traspirabilità, assorbimento dell'umidità, vestibilità e comfort: queste le caratteristiche del tessuto derivato dal latte prodotto per la capsule collection di Yamamay con Acbc. Il target è la famiglia e i capi sono:

Donna: top, bralette e panty, slip

Bimba: set composto da bralette e short

Uomo: maglia, parigamba

Bimbo: maglia, parigamba

Per donna e bambina il colore è seta, per uomo e bimbo la scelta è caduta sul colore denim. Testimonial e digital ambassador del progetto è Fedez.

Ricycle e upcycle

L'idea di utilizzare una materia prima di scarto proveniente da un'industria diversa dal fashion costituisce un passo in avanti nella visione di sostenibilità delle aziende moda. Ma non solo: anche il design dei capi guarda avanti, al fine vita, con il minor numero possibile di componenti impiegati, e studiati in modo che siano facilmente disassemblabili.