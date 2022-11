Gallery. Lo store TuDay Conad di Siena

Terzo punto di vendita TuDay Conad a Siena. Si tratta del format di prossimità pensato per chi fa la spesa quotidiana con proposte take away

Cresce l'insegna TuDay con il terzo punto di vendita TuDay Conad d’Italia, il secondo in Toscana, nel cuore della città, in via di Città, a fianco dell’Accademia Chigiana e a due passi da Piazza del Campo e dal Duomo. Questa insegna di prossimità è stata lanciata da Conad per rispondere alle esigenze di tutti coloro alla ricerca di una spesa di qualità, veloce, efficiente ed evoluta.

“Il punto di vendita rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno che mettiamo quotidianamente nel soddisfare i bisogni e le richieste emergenti della nostra comunità: un concept moderno e di prossimità che si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze del momento di tutte quelle persone che per necessità hanno bisogno di soluzioni immediate. All’interno del negozio ci sarà grande attenzione al reparto de freschi e freschissimi con un focus sulle eccellenze del territorio senese, per soddisfare le richieste di tutti i clienti e turisti alla ricerca di prodotti tipici” dichiarano i soci di Conad Nord Ovest, Fiorella Bianchi, Antonella Marchi, Duccio Carapelli, Antonio Delle Donne, Laura Vannozzi.

Le caratteristiche dello store

Si sviluppa su una superficie di 150 mq

Impiega 5 persone

Dispone di due casse.

L'offerta

La proposta comprende un'area dedicata alle eccellenze locali con una selezione di prodotti provenienti dalle migliori aziende del territorio a conferma dell’impegno della Cooperativa nella valorizzazione del localismo. Confermata anche la centralità dei freschi e freschissimi a partire dal reparto ortofrutta. Il reparto macelleria offre un assortimento selezionato di articoli take-away, come la gastronomia, che dispone di un’ampia proposta di piatti pronti, che sarà anche possibile ordinare su richiesta del cliente. Ampio risalto alla pasticceria a marchio esclusivo Fiore che, insieme ai dolci tradizionali e da colazione, offrirà tutto l’anno i tipici prodotti dolciari senesi di altissima qualità, come i cantuccini, i ricciarelli, i cavallucci, il panforte ed il panettone, tutti disponibili anche su prenotazione. A completare l’offerta una cantina vini con le migliori etichette locali.