TuDay Conad: il format urban di Conad Nord Ovest

Un concept store di prossimità arricchisce la proposta di Conad Nord Ovest. A Pistoia il gruppo ha lanciato l'insegna TuDay Conad, un format urban per una proposta al passo con i nuovi trend di consumo

Le esigenze dei consumatori sono cambiate negli ultimi anni, i negozi di vicinato hanno preso sempre più piede e i retailer si sono adattati a questi cambiamenti. Conad Nord Ovest propone un concept store pensato per il centro cittadino, un format urban sperimentato a Pistoia in Corso Gramsci. L'insegna propone un'offerta per i consumatori che fanno la spesa quotidianamente, con soluzioni pronte per chi lavora negli uffici, o per i giovani e turisti. Sui motivi alla base della creazione di questo nuovo format interviene Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest, che afferma: “È un format contemporaneo, in grado di ottimizzare i servizi e disegnare il punto di vendita all’insegna della praticità, vicinanza e modernità. È un'ulteriore offerta in termini di prossimità, quella di cui stiamo parlando, in linea con i nuovi trend di mercato: un luogo aperto concepito per dare risposte semplici e gratificanti alle esigenze articolate del quotidiano ed a un vivere sempre più complesso che cambia di momento in momento. In poche parole, in coerenza al nostro ‘Persone Oltre le Cose’, ascolta e risponde alle richieste delle Persone”.

Cosa propone TuDay

TuDay Conad è un punto di vendita dove poter sostare per uno snack veloce o dove fare la spesa in modo veloce e pratico, pensato per il cuore della città, facilmente raggiungibile anche a piedi con un assortimento per le piccole emergenze quotidiane e spazio a ortofrutta, macelleria, pane e pasticceria, gastronomia, ma anche cantina, bevande calde, pet food. Anche in ottica dei servizi propone attività per facilitare la spesa dei clienti: come il pagamento delle bollette, l’ordina e ritira, la consegna a domicilio. I prodotti del territorio rendono distintiva l'offerta e valorizzano le produzioni locali. Completano l'offerta le mdd del mondo Conad.

“Abbiamo lavorato per garantire una gamma di referenze che sia la più completa possibile, compatibilmente con la nostra superficie di vendita -dichiarano Mauro e Andrea Matteini, soci di Conad Nord Ovest–. Su alcune famiglie merceologiche i nostri clienti troveranno un’ampia scelta di referenze che solitamente si trovano nei negozi più grandi, come ad esempio nelle famiglie del caffè, vino, birre e articoli di pet food. Il percorso di acquisto è focalizzato su prodotti freschi e freschissimi con una ricca proposta take-away. Il nostro reparto Gastronomia avrà un ruolo centrale; in particolare, verrà potenziato l’assortimento di referenze di gastronomia calda con piatti e ricette preparati direttamente nella nuova cucina del punto di vendita per “risolvere’’ velocemente un pranzo o una cena. Vogliamo diventare un punto di riferimento per il cibo da asporto ed il servizio, abbinando qualità e freschezza alla nostra consueta convenienza”.