Gallery. Magazzini Gabrielli (Selex) punta su Roma

Nuovo punto di vendita Tigre a Roma con tutti i reparti freschi serviti (come solitamente da format Oasi) e soluzioni green

Il Lazio e Roma in particolare rappresentano aree chiave per Magazzini Gabrielli (Selex) che continua a espandere la sua presenza con nuove aperture. Il gruppo si consolida nella città capitolina con un supermercato in via Fumaroli. “Il Lazio è una delle cinque regioni che da sempre rappresentano il nostro territorio di riferimento -dice la presidente di Magazzini Gabrielli spa, Laura Gabrielli- e nella Capitale desideriamo proseguire nella

nostra politica di consolidamento. Poco più di un anno fa abbiamo portato a termine l'acquisizione di più di cinquanta store tra Roma e provincia e oggi abbiamo inaugurato l’84esimo negozio della provincia, tra rete diretta e indiretta a marchio sia Tigre che Tigre Amico che Oasi. Anche il Tigre di via Fumaroli valorizzerà il territorio, sotto il profilo delle eccellenze enogastronomiche e del sostegno alle realtà che operano nel sociale.”

Il punto di vendita

Lo store si sviluppa su una superficie di 1.469 mq

Dispone di 16.265 referenze food e 2.246 non food

e 2.246 non food Impiega 41 collaboratori, quasi tutti di Roma e zone limitrofe.

Questo punto di vendita si differenzia da altri store della rete per l'ampia metratura e per le peculiarità solitamente attribuibili al concept Oasi. Sono infatti presenti tutti i reparti freschi serviti di macelleria, gastronomia, cucina, panetteria e pescheria.

“Al di là dell’importante aspetto dato dal fatto che questo Tigre è il primo punto di vendita interamente costruito da Magazzini Gabrielli a Roma -afferma il responsabile dell’area vendita tirrenica Luigi D’Incalci- la peculiarità principale è data dal fatto che, in base all’analisi della clientela potenziale, abbiamo deciso di dare il risalto più ampio possibile ai freschi. In via Fumaroli sarà dunque prodotta pizza con farina e lievito, ci saranno i “pronti a cuocere” a base di carne e pesce con, in aggiunta, la preparazione di cibi d’asporto e il completamento di cottura per arancini, patatine e frutti. Su tutto l’assortimento abbiamo potenziato al massimo la presenza di localismi in linea con l’impegno costante dell’azienda di valorizzare le eccellenze del territorio.”

Le soluzioni green

Per la realizzazione di questo store, la società ha riqualificato un’area demolendo i fabbricati esistenti e realizzandone uno innovativo, soprattutto sotto il profilo “green”. L'edificio è infatti in classe energetica A4, la più alta prevista dalla legge in vigore, ed è stato concepito, sin dall’esterno, con tutti gli accorgimenti costruttivi necessari per il massimo risparmio energetico con isolamento delle pareti, della copertura e della base dell’edificio, infissi a taglio termico. Dispone di un impianto fotovoltaico pari a 115,20 kW.

L’illuminazione interna, com'è ovvio, è a led, ad alta efficienza (5^ generazione) con sistema di controllo in grado di regolare il flusso luminoso di ciascun elemento in funzione dei diversi scenari di illuminazione, secondo l’apporto di luce naturale esterna. Invece, per l’impianto di freddo alimentare si è scelta la CO2 ad alta efficienza. L’acqua calda sanitaria sarà prodotta a costo zero con recupero termico dagli scarti termici dell’impianto di

freddo alimentare e verrà garantita dall’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore aria-acqua con capacità di accumulo pari ad 80 litri. Infine, il ⁠Sistema BMS (Building Management System) di livello 2 è un sistema domotico totalmente integrato tra i

vari impianti, che ha come fine la gestione virtuosa dei consumi: in grado di controllare tutte le utenze sensibili presenti nella struttura sia da locale che tramite rete IP (centralizzato) verifica il regolare funzionamento, controlla e corregge i parametri.