La crescita di Magazzini Gabrielli nel nuovo bilancio sociale

In aumento le percentuali di autoconsumo e della produzione del parco fotovoltaico. Da Deloitte il premio "Best Managed Company 2021"

Magazzini Gabrielli fa il punto sulla crescita sostenibile nel proprio bilancio sociale 2021. La società è stata peraltro premiata da Deloitte con il Best Managed Company 2021, riconoscimento per le aziende italiane eccellenti in capacità organizzativa, strategia e performance. Vediamo a seguire i risultati raggiunti su più fronti.

Risultati economici e relativi investimenti

Come si evince dal bilancio di esercizio approvato il 29 aprile 2022 dall’assemblea dei soci, il giro d'affari della Magazzini Gabrielli SpA ha raggiunto i 934,5 milioni con un incremento pari a +3,8%. Nell’esercizio si registra un sostanziale aumento dei ricavi riconducibile ad un incremento delle vendite al dettaglio per effetto delle nuove aperture e delle buone performance registrate dalle vendite agli affiliati. Queste ultime, sono cresciute sia per l’ampliamento della rete che per i buoni risultati realizzati dalle strutture già operative. L’incremento dei costi, in misura leggermente inferiore rispetto all’incremento dei ricavi, fa sì che il margine operativo lordo aumenti in valore assoluto di euro 4,6 milioni e si attesti al 7,9% sui ricavi. Stabile l’ebit che presenta un’incidenza sul fatturato pari al 4,0%. Infine, la stabilità della gestione finanziaria in valore assoluto e la contrazione del tax rate, che dal 27,4% del 2020 passa al 26,6%, spingono il risultato d’esercizio 2021 a 24,9 milioni di euro, un aumento rispetto all’esercizio precedente del 2,5%.

I risultati economici hanno avuto effetti positivi nel bilancio sociale anche sul totale degli investimenti rivolti al territorio: 114 milioni di euro è il valore della ricchezza erogata ai territori, +2,2% rispetto al 2020. Gli investimenti in nuove aperture, rinnovi, attività di mantenimento, hardware e software sono stati pari a 26,2 milioni di euro.

Risultati ambientali: fonti alternative e riduzione dei rifiuti

L’implementazione della rete di impianti fotovoltaici installati sulle coperture o sulle pertinenze dei propri punti vendita e centri logistici ha una potenza di picco pari a 3.039,50 kW. Il parco fotovoltaico installato ha prodotto circa 3.160.686 kWh con un aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente. La percentuale di autoconsumo si attesta globalmente intorno all’81% con una media specifica per i punti vendita e gallerie che raggiunge il 92%. Anche nel 2021 sono continuati gli sforzi per ridurre il consumo di carta e plastica.

Fondamentale, in questo ambito, è stato il processo di dematerializzazione della Carta Unika, che, da aprile 2021, si può sottoscrivere in formato digitale tramite l’App Oasi Tigre, oppure avere in tasca ma stampata in Bio-pvc.

Il percorso eco-friendly del brand Selezione Qualità, marchio di Magazzini Gabrielli riservato ai prodotti freschi e freschissimi, è proseguito anche nel 2021 con l’introduzione di imballaggi più sostenibili, riciclabili al 100% anche grazie all’assenza di etichette adesive. Anche il marchio Fatti Buoni pone infine attenzione su packaging realizzati con materiali riciclabili.

Negozi, formazione e innovazione

I punti di vendita presenti in cinque regioni (Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio) sono 244: 112 Tigre Amico, 106 Tigre e 26 Oasi. Nel 2021 sono stati inaugurati un punto di vendita Tigre a L’Aquila e due Oasi a Sora e Teramo, entrambi dotati di climatizzazione green e del Building Management System, che permette la gestione intelligente ed ecologica di refrigerazione, illuminazione interna, impianti di climatizzazione, impianto

fotovoltaico e mobilità elettrica.

La formazione continua ad essere uno strumento basilare: l’Academy Gabrielli è il luogo in cui sviluppare la managerialità dell’azienda. Nel corso dell’anno, sono state erogate 28.600 ore di formazione suddivise tra le tre aree gestionale, cultura del lavoro e tecnica: uno dei motivi che ha permesso all’azienda di vincere la quarta edizione di “Top Job”, indagine dell’Istituto Tedesco Qualità Finanza che ha premiato i trecento migliori datori di lavori italiani.

Innovation Lab è, infine, la struttura di Magazzini Gabrielli che ha il ruolo di attivare e promuove tematiche innovative all’interno dell’organizzazione, attraverso la collaborazione con enti di ricerca, di università e l’ascolto dei clienti. Nel 2021 l’Innovation Lab, con il supporto metodologico dello spin-off Live (Laboratorio degli Intangibles per il Valore Economico) dell’Università Politecnica delle Marche, ha portato avanti la sua attività di studio del mercato attraverso due ampi progetti di ricerca, con molteplici finalità, che hanno coinvolto complessivamente 10.328 consumatori.